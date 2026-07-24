Сколько пассажиров вмещает аэротакси и что можно взять с собой

Проектный менеджер Alatau Advanced Air Group (AAAG) Данияр Утеулин на демонстрации аэротакси в Астане рассказал, сколько пассажиров сможет перевозить новый транспорт, какой багаж можно будет взять в полет и когда планируют запустить коммерческие рейсы, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам спикера, представленная модель аэротакси рассчитана на пять человек – четырех пассажиров и одного пилота. При этом максимальная грузоподъемность аппарата составляет 400 кг.

Он пояснил, что если на борту будет меньше пассажиров, то можно будет взять с собой больше багажа. Если же все места окажутся заняты, то каждому пассажиру, скорее всего, придется ограничиться небольшим рюкзаком.

В связи с этим журналисты поинтересовались, какой багаж пассажиры смогут брать с собой. В частности, они привели в пример поездки на поезде, когда люди везут с собой продукты – мясо, казы, шубат и другие вещи, которые обычно не берут в самолет.

"Если один человек – то может. А если вы полностью заполняете его людьми, тогда только рюкзачок. Максимум – пять человек: пилот и четыре пассажира. Есть модели, которые могут перевозить до 10 человек", – ответил Данияр Утеулин.

24 июля 2026 года в Астане продемонстрировали полет аэротакси. Также стало известно, сколько могут стоить такие перевозки в Казахстане.