Неожиданное открытие в Атырау оказалось делом рук двух школьниц
22 июля 2026 года Zakon.kz сообщал, что в Атырауской области специалисты обнаружили новый участок произрастания лотоса, занесенного в Красную книгу Казахстана.
Как выяснилось, появлению нового лотосового уголка помогли две местные школьницы – 11-летняя Шаттык Хами и 12-летняя Айым Жанкелды. Два года назад девочки попробовали высадить семена растения в водоеме возле своего дома.
"Семена моя мама заказала на маркетплейсе из Китая. Сначала мы пытались вырастить лотос дома, но ничего не получилось. Тогда мама предложила попробовать посадить их в природной среде. В 2024 году мы разбросали семена в воде. В прошлом году появились только первые листья, а этим летом растения зацвели", – рассказала Айым.
Школьницы даже не предполагали, что их эксперимент может привести к появлению нового места произрастания редкого растения. Они не обращались к специалистам и просто наблюдали, как из маленьких семян постепенно появляются листья, а затем первые цветы.
Сегодня новый участок расположен на протоке Перетаска, примерно в 3-4 километрах от левого кластера резервата "Акжайык".
Ранее основным местом произрастания лотоса в Атырауской области считался Курмангазинский район.
Кроме того, в 2026 году в Атырау также стартовал эксперимент по выращиванию лотосов с участием китайских специалистов. В районе Тухлой балки на участке площадью около 500 квадратных метров высажено 270 растений.