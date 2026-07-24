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Общество

Неожиданное открытие в Атырау оказалось делом рук двух школьниц

Лотосы, Атырау, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 13:27 Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова
В Атырау специалисты государственного природного резервата "Акжайык" обнаружили новый участок произрастания краснокнижного лотоса. Позже им удалось выяснить, что, как оказалось, два года назад их высадили две школьницы, передает корреспондент Zakon.kz.

22 июля 2026 года Zakon.kz сообщал, что в Атырауской области специалисты обнаружили новый участок произрастания лотоса, занесенного в Красную книгу Казахстана.

Как выяснилось, появлению нового лотосового уголка помогли две местные школьницы – 11-летняя Шаттык Хами и 12-летняя Айым Жанкелды. Два года назад девочки попробовали высадить семена растения в водоеме возле своего дома.

"Семена моя мама заказала на маркетплейсе из Китая. Сначала мы пытались вырастить лотос дома, но ничего не получилось. Тогда мама предложила попробовать посадить их в природной среде. В 2024 году мы разбросали семена в воде. В прошлом году появились только первые листья, а этим летом растения зацвели", – рассказала Айым.

Школьницы даже не предполагали, что их эксперимент может привести к появлению нового места произрастания редкого растения. Они не обращались к специалистам и просто наблюдали, как из маленьких семян постепенно появляются листья, а затем первые цветы.

Сегодня новый участок расположен на протоке Перетаска, примерно в 3-4 километрах от левого кластера резервата "Акжайык".

Ранее основным местом произрастания лотоса в Атырауской области считался Курмангазинский район.

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, фото - Новости Zakon.kz от 24.07.2026 13:27
Долина лотосов: как добраться до сказочного места в Атырауской области

Кроме того, в 2026 году в Атырау также стартовал эксперимент по выращиванию лотосов с участием китайских специалистов. В районе Тухлой балки на участке площадью около 500 квадратных метров высажено 270 растений.

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Фото Динара Канбетова
Динара Канбетова
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