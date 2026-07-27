Алматы, Астану и еще четыре города накроют НМУ
Об этом стало известно из предупреждения РГП "Казгидромет":
"27 июля 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе, Алматы, ночью – в Астане, Темиртау, Караганде, Костанае".
Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.
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Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 27 июля 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Алматы, Шымкенте и во всех 17 областях Казахстана.