Алматы, Астану и еще четыре города накроют НМУ

Сегодня неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) накроют сразу шесть городов Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из предупреждения РГП "Казгидромет":

"27 июля 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Актобе, Алматы, ночью – в Астане, Темиртау, Караганде, Костанае".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме До +45°: прогноз жары на 27 июля опубликовал "Казгидромет"

Ранее "Казгидромет" опубликовал штормовое предупреждение на 27 июля 2026 года. Синоптики предупредили об опасных погодных явлениях в Алматы, Шымкенте и во всех 17 областях Казахстана.