Исчез после утреннего дежурства: в Казахстане объявлен в розыск солдат-срочник

Отдел военной полиции Усть-Каменогорского гарнизона объявил о розыске военнослужащего срочной службы войсковой части 27943, сообщает Zakon.kz.

Об этом накануне, 26 июля 2026 года, стало известно из Instagram.

"23 июля 2026 года около 06:30 рядовой Мархан А. Е., 31.03.2004 года рождения, находясь в составе суточного наряда в качестве дневального, самовольно оставил место несения службы. Оружия при себе не имел. Предположительно покинул территорию части в форменном обмундировании, не исключается переодевание в гражданскую одежду", – говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.

Приметы:

рост – 177 см,

вес – около 80 кг,

телосложение – среднее,

глаза и волосы – черные,

волосы короткие,

на лице родинки.

Отделом военной полиции организованы розыскные мероприятия совместно с органами внутренних дел. Ведомство обращается к жителям страны с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении военнослужащего.

Отмечается, что информация принимается конфиденциально.

Поисковые мероприятия находятся на контроле у руководства Главного управления военной полиции Вооруженных сил РК.

Телефоны доверия:

8 (7232) 62-34-15.

8 705 508 39 39.

8 775 553 53 35.

10 июля 2026 года в Министерстве обороны (МО) Казахстана разоблачили фейк о военнослужащем. Мужчина привлечен к административной ответственности.