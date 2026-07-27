Исчез после утреннего дежурства: в Казахстане объявлен в розыск солдат-срочник
Фото: Instagram/military_police_kz
Отдел военной полиции Усть-Каменогорского гарнизона объявил о розыске военнослужащего срочной службы войсковой части 27943, сообщает Zakon.kz.
Об этом накануне, 26 июля 2026 года, стало известно из Instagram.
"23 июля 2026 года около 06:30 рядовой Мархан А. Е., 31.03.2004 года рождения, находясь в составе суточного наряда в качестве дневального, самовольно оставил место несения службы. Оружия при себе не имел. Предположительно покинул территорию части в форменном обмундировании, не исключается переодевание в гражданскую одежду", – говорится в сообщении, распространенном в воскресенье.
Приметы:
- рост – 177 см,
- вес – около 80 кг,
- телосложение – среднее,
- глаза и волосы – черные,
- волосы короткие,
- на лице родинки.
Отделом военной полиции организованы розыскные мероприятия совместно с органами внутренних дел. Ведомство обращается к жителям страны с просьбой сообщить любую информацию о местонахождении военнослужащего.
Отмечается, что информация принимается конфиденциально.
Поисковые мероприятия находятся на контроле у руководства Главного управления военной полиции Вооруженных сил РК.
Телефоны доверия:
- 8 (7232) 62-34-15.
- 8 705 508 39 39.
- 8 775 553 53 35.
10 июля 2026 года в Министерстве обороны (МО) Казахстана разоблачили фейк о военнослужащем. Мужчина привлечен к административной ответственности.
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