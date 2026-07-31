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Общество

"Казгидромет" сделал предупреждение для жителей Алматы и Астаны

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 09:08 Фото: Zakon.kz
Сегодня неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) ожидаются в двух крупных мегаполисах Казахстана. Речь – об Алматы и Астане, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из предупреждения РГП "Казгидромет":

"31 июля 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Алматы, ночью – в Астане".

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 09:08
Почти вся страна под ударом зноя: где в Казахстане 31 июля ожидается экстремальная жара

Ранее синоптики рассказали, что Казахстан накроет непогода в последний день июля 2026 года. В связи с этим они объявили штормовое предупреждение в 17 областях страны.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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