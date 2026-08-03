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Общество

Жителям Алматы пообещали передышку: ночные +15°C и долгожданные дожди

Дождь, дожди, осадки, ливень, ливни, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 14:25 Фото: unsplash
После палящего солнца жители трех крупнейших городов Казахстана наконец смогут передохнуть. В Астане, Алматы и Шымкенте ожидаются дожди, грозы и небольшое понижение температуры, сообщает Zakon.kz.

Впрочем, есть небольшое уточнение. Дождь прогнозируют синоптики РГП "Казгидромет" в Шымкенте лишь на один день.

Астана

  • 4 августа: переменная облачность, днем дождь, гроза, град, шквал. Днем порывы ветра достигнут 20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +28...+30°С.
  • 5 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза, днем град, шквал. Порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +24...+26°С.
  • 6 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Ветер – 9-14 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +26...+28°С.

Алматы

  • 4 августа: переменная облачность, временами дождь, гроза. Временами ветер будет подниматься до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью +20...+22°С, днем +25...+27°С.
  • 5 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Порывы ветра составят 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем +27...+29°С.
  • 6 августа: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер – 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +15...+17°С, днем +29...+31°С.

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Шымкент

  • 4 августа: переменная облачность, днем дождь, гроза. Порывы ветра – 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +21...+23°С, днем +33...+35°С.
  • 5 августа: переменная облачность, без осадков. Порывы ветра поднимутся до 13 метров в секунду. Температура воздуха ночью +19...+21°С, днем +30...+32°С.
  • 6 августа: переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +33...+35°С.

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Жара до +42°С и ливни: синоптики рассказали о погоде на понедельник

О погоде в ближайшие три дня по всей стране можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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