В метро Алматы изъяли десятки ножей, кастетов и боеприпасы
Так, как уточнили в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП), с начала 2026 года во время досмотров сотрудники полиции выявили 310 человек, пытавшихся пронести в метро запрещенные предметы. В итоге из незаконного оборота изъяли 29 ножей, 62 предмета, похожих на кастеты, а также четыре боеприпаса.
"Для обеспечения безопасности на станциях работают 604 камеры видеонаблюдения, часть из которых оснащена системой распознавания лиц в режиме реального времени", – уточнили специалисты.
Начальник управления полиции на метрополитене Орал Ахимов также напомнил, что безопасность в метро зависит не только от правоохранителей, но и от самих пассажиров.
Он призвал соблюдать правила, не пытаться проносить запрещенные предметы и сообщать сотрудникам полиции или работникам метро о подозрительных предметах и противоправных действиях.
Не так давно сообщалось, что молодой алматинец решил разыграть охранников в метро и уехал за решетку.