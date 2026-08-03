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Общество

В метро Алматы изъяли десятки ножей, кастетов и боеприпасы

Метрополитен, пассажиры метро, метро, общественный транспорт, вагоны метро, люди в метро, работники метро, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 16:45 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Алматинский метрополитен остается одним из самых безопасных видов общественного транспорта. Ежедневно им пользуются от 110 тысяч до 130 тысяч пассажиров, поэтому вопросам безопасности здесь уделяют особое внимание, сообщает Zakon.kz.

Так, как уточнили в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП), с начала 2026 года во время досмотров сотрудники полиции выявили 310 человек, пытавшихся пронести в метро запрещенные предметы. В итоге из незаконного оборота изъяли 29 ножей, 62 предмета, похожих на кастеты, а также четыре боеприпаса.

"Для обеспечения безопасности на станциях работают 604 камеры видеонаблюдения, часть из которых оснащена системой распознавания лиц в режиме реального времени", – уточнили специалисты.

Начальник управления полиции на метрополитене Орал Ахимов также напомнил, что безопасность в метро зависит не только от правоохранителей, но и от самих пассажиров.

Он призвал соблюдать правила, не пытаться проносить запрещенные предметы и сообщать сотрудникам полиции или работникам метро о подозрительных предметах и противоправных действиях.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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