Девушка-айтыскер стала военнослужащей в Усть-Каменогорске
Фото: пресс-служба Регионального командования "Шығыс" Нацгвардии РК
В Усть-Каменогорске военную присягу приняла победительница республиканских и международных конкурсов айтысов Жулдызай Маратбекова. Вместе с другими военнослужащими воинской части 6699 она вступила в ряды Национальной гвардии, сообщает Zakon.kz.
YK-news.kz пишет, что Жулдызай Маратбекова будет проходить службу в должности старшего специалиста отделения кадров и строевой части.
"С детства я мечтала стать военнослужащей. Повзрослев, благодаря любви к искусству слова я выбрала профессию учителя казахского языка и литературы и работала в одной из городских школ. Однако стремление к военной службе привело меня в ряды Национальной гвардии", – рассказала рядовая Жулдызай Маратбекова.
Во время торжественной церемонии новобранец исполнила на домбре авторское произведение, посвященное молодым солдатам.
В воинской части 6699 проходят службу военнослужащие, призванные из области Абай, Алматинской, Туркестанской, Жамбылской и Северо-Казахстанской областей.
Ранее сообщалось, что житель Алматы Иван Жуков искусно исполнил всеми любимый хит Bailando Энрике Иглесиаса на домбре.
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