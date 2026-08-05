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Общество

Питбуль и ротвейлеры набросились на казахстанского школьника: судят хозяина собак

Суд по делу о нападении собак на ребенка в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 06:00 Фото: Zakon.kz
В Каскелене судят 66-летнего мужчину, чьи питбуль и два ротвейлера едва не растерзали 11-летнего Максима, сообщает Zakon.kz.

По данным телеканала "КТК", в июне прошлого года питбуль и два ротвейлера выбежали на футбольную площадку, где играли дети. Тогда Максим получил множественные раны головы, лица и тела. Со слов его мамы, сейчас он перестал выходить на улицу, потому что стесняется шрамов. Сейчас ему требуется очередная пластическая операция.

Хозяин собак виновным себя не считает. На суде он сразу запретил показывать свое лицо и называть имя. Подсудимый уверяет, что дети сами дразнили собак, а на Максима напали щенки.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде. Его судят по статье "Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

"Мужчине грозит крупный штраф либо до одного года тюремного заключения", – говорится в репортаже.

А жителя Актау арестовали за мелкое хулиганство после конфликта с девушкой на городской набережной.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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