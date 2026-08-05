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Общество

Амнистия в честь новой Конституции: сколько человек вышли на свободу

Тюрьма, тюрьмы, места лишения свободы, зона, решетка, лишение свободы, заключенный, заключенные, заключение, колония, место заключения, места заключения, фото - Новости Zakon.kz от 05.08.2026 12:10 Фото: Zakon.kz
Первый заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Нияз Рыспаев на брифинге 5 августа 2026 года рассказал о ходе реализации закона об амнистии в связи с принятием новой Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.

Нияз Рыспаев отметил, что на сегодняшний день в суды уже направлено около 10 тыс. представлений, из них почти 4400 подготовлено учреждениями уголовно-исполнительной системы и более 6900 – службами пробации.

"На сегодняшний день судами рассмотрено свыше 1000 материалов. В результате из учреждений уголовной исполнительной системы освобождены 620 человек. После освобождения в отношении данных граждан будет установлен административный надзор. Еще 724 гражданина, состоящих на учете службы пробации, также освобождены от дальнейшего отбывания наказания. Кроме того, более чем 730 осужденным сокращены сроки наказания", – добавил он.

Совместно с акиматами на местах, по его словам, принимаются меры по трудоустройству, восстановлению документов, оказанию социальной и правовой помощи.

6 мая 2026 года Санжар Адилов рассказал, какие категории осужденных не подпадут под ее действие.

1 июля 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о масштабной амнистии и сопутствующие к нему законы.

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Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
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