Амнистия в честь новой Конституции: сколько человек вышли на свободу

Первый заместитель председателя Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК Нияз Рыспаев на брифинге 5 августа 2026 года рассказал о ходе реализации закона об амнистии в связи с принятием новой Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.

Нияз Рыспаев отметил, что на сегодняшний день в суды уже направлено около 10 тыс. представлений, из них почти 4400 подготовлено учреждениями уголовно-исполнительной системы и более 6900 – службами пробации.

"На сегодняшний день судами рассмотрено свыше 1000 материалов. В результате из учреждений уголовной исполнительной системы освобождены 620 человек. После освобождения в отношении данных граждан будет установлен административный надзор. Еще 724 гражданина, состоящих на учете службы пробации, также освобождены от дальнейшего отбывания наказания. Кроме того, более чем 730 осужденным сокращены сроки наказания", – добавил он.

Совместно с акиматами на местах, по его словам, принимаются меры по трудоустройству, восстановлению документов, оказанию социальной и правовой помощи.

6 мая 2026 года Санжар Адилов рассказал, какие категории осужденных не подпадут под ее действие.

1 июля 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон о масштабной амнистии и сопутствующие к нему законы.