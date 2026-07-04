Частный судебный исполнитель оказался под следствием в ЗКО
Прокуратура Западно-Казахстанской области выявила нарушения в деятельности частного судебного исполнителя во время проверки соблюдения законодательства об исполнительном производстве.
По информации надзорного органа, судебный исполнитель не перечислил взыскателям 532 тыс. тенге, которые должны были быть выплачены в рамках исполнительных производств. Кроме того, еще 9,8 млн тенге, как утверждается, были необоснованно перечислены третьему лицу.
По этим фактам начато досудебное расследование по статье 251 УК РК – "Злоупотребление полномочиями частным судебным исполнителем".
В прокуратуре сообщили, что расследование находится на контроле ведомства. По его итогам действиям всех причастных лиц дадут правовую оценку и примут меры, предусмотренные законодательством.
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