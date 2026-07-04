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События

Частный судебный исполнитель оказался под следствием в ЗКО

ЧСИ, ЧСИ РК, частный судебный исполнитель, частные судебные исполнители, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 10:43 Фото: zhso.kz
В Западно-Казахстанской области возбудили уголовное дело в отношении частного судебного исполнителя. Прокуроры в ходе проверки выявили нарушения при распоряжении деньгами в рамках исполнительных производств, сообщает Zakon.kz.

Прокуратура Западно-Казахстанской области выявила нарушения в деятельности частного судебного исполнителя во время проверки соблюдения законодательства об исполнительном производстве.

По информации надзорного органа, судебный исполнитель не перечислил взыскателям 532 тыс. тенге, которые должны были быть выплачены в рамках исполнительных производств. Кроме того, еще 9,8 млн тенге, как утверждается, были необоснованно перечислены третьему лицу.

По этим фактам начато досудебное расследование по статье 251 УК РК – "Злоупотребление полномочиями частным судебным исполнителем".

В прокуратуре сообщили, что расследование находится на контроле ведомства. По его итогам действиям всех причастных лиц дадут правовую оценку и примут меры, предусмотренные законодательством.

Ранее Минюст изменил ряд приказов по вопросам деятельности ЧСИ.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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