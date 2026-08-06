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Общество

Дожди отменяются, остается только жара: синоптики изменили прогноз для Алматы и Шымкента

Жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 06.08.2026 15:06 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Специалисты РГП "Казгидромет" обновили прогноз погоды по трем крупнейшим мегаполисам Казахстана на 7, 8 и 9 августа 2026 года. Если по Астане прогноз практически не изменился, то этого же нельзя сказать по Алматы и Шымкенту, сообщает Zakon.kz.

Из предыдущего прогноза следовало, что 8 августа в Алматы и Шымкенте ожидаются кратковременные дожди. В обновленном прогнозе говорится, что во всех трех мегаполисах страны ожидается погода без осадков и жара, которая достигнет отметки в +40°С.

Прогноз погоды по Астане

  • 7 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, ночью 3-8, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13°С, днем +26...+28°С.
  • 8 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +10...+12°С, днем +26...+28°С.
  • 9 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13...+15°С, днем +30...+32°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 7 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +32...+34°С.
  • 8-9 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +32...+34°С.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 7 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +20...+22°С, днем +35...+37°С.
  • 8 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +21...+23°С, днем +36...+38°С.
  • 9 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +23...+25°С, днем +38...+40°С.

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Фото Динара Халдарова
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