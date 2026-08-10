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Общество

Массовые взломы WhatsApp: МВД Казахстана выступило с важным предупреждением

Социальные сети, ватсап, WhatsApp, социальная сеть, приложение, приложения, соцсеть, соцсети, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 11:27 Фото: unsplash
Министерство внутренних дел (МВД) Казахстана срочно предупреждает жителей страны о случаях несанкционированного доступа к аккаунтам в популярном мессенджере WhatsApp, сообщает Zakon.kz.

Прежде всего, как отмечают в ведомстве 10 августа 2026 года, для защиты своих данных необходимо включить двухэтапную проверку:

  • откройте WhatsApp,
  • перейдите в "Настройки",
  • выберите раздел "Аккаунт" – затем "Двухэтапная проверка" и нажмите "Включить".

Также нужно установить шестизначный PIN-код и указать адрес электронной почты для восстановления доступа.

"Никому не сообщайте установленный PIN-код".Пресс-служба МВД РК

Кроме того, продолжают в МВД, необходимо регулярно проверять подключенные устройства.

"Для этого откройте меню (три точки в правом верхнем углу), выберите "Связанные устройства" и ознакомьтесь со списком. При обнаружении незнакомого устройства нажмите на него и выберите "Выйти", чтобы удалить доступ".Пресс-служба МВД РК

Далее специалисты рассказывают, что признаками возможного взлома являются подключение неизвестных устройств, отправка сообщений без вашего участия, обращения знакомых о подозрительных просьбах от вашего имени, получение SMS-кода подтверждения без запроса, а также самопроизвольный выход из аккаунта.

"Не передавайте коды подтверждения третьим лицам, не переходите по сомнительным ссылкам и не устанавливайте сторонние приложения по указанию неизвестных лиц".Пресс-служба МВД РК

Конечно же, при выявлении признаков взлома следует незамедлительно принять меры по защите аккаунта и обратиться в правоохранительные органы.

  • При обнаружении несанкционированной активности в WhatsApp необходимо незамедлительно завершить все активные сеансы в разделе "Связанные устройства", изменить PIN-код двухэтапной проверки и уведомить своих контактов о возможной компрометации аккаунта.
"Если вы получили от знакомого сообщение с просьбой срочно перевести деньги, обязательно свяжитесь с ним по телефону или другим способом и убедитесь, что сообщение действительно отправлено владельцем аккаунта".Пресс-служба МВД РК

Немного ранее стало известно, что в Казахстане появился новый вид телефонного мошенничества – злоумышленники представляются сотрудниками энергоснабжающих организаций.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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