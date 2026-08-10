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Общество

Где и как казахстанцы смогут узнать свой избирательный участок для голосования на выборах в Курултай

Референдум, выборы, избирательный бюллетень, бюллетень, бюллетени, избирательная урна, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 11:47 Фото: Zakon.kz
Сегодня, 10 августа 2026 года, в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") рассказали, как казахстанцы смогут узнать свой избирательный участок для голосования на выборах в Курултай, сообщает Zakon.kz.

Это можно сделать через eGov Mobile.

"В приложении eGov Mobile запущен специальный раздел "Құрылтай-2026", где собрана основная информация, необходимая избирателям. Пользователи могут узнать адрес и номер своего избирательного участка, проверить сведения об избирателе и увидеть обратный отсчет до дня голосования", – подсказали казахстанцам в понедельник.

Также сообщается, что в разделе доступны информация о выборах, новости и события, документы, вопросы и ответы, поиск избирательного участка по ИИН и контактная информация.

Кроме того, узнать номер и адрес своего участка можно и через онлайн-сервисы:

  • www.gov.kz/sailau;
  • sailau.gov.kz;
  • sailau2026.gov.kz.

Для поиска достаточно выбрать свой регион и ввести ИИН.

Казахстанцев призвали проверить свой избирательный участок заранее, чтобы быть готовыми к голосованию.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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