Где и как казахстанцы смогут узнать свой избирательный участок для голосования на выборах в Курултай

Сегодня, 10 августа 2026 года, в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ") рассказали, как казахстанцы смогут узнать свой избирательный участок для голосования на выборах в Курултай, сообщает Zakon.kz.

Это можно сделать через eGov Mobile.

"В приложении eGov Mobile запущен специальный раздел "Құрылтай-2026", где собрана основная информация, необходимая избирателям. Пользователи могут узнать адрес и номер своего избирательного участка, проверить сведения об избирателе и увидеть обратный отсчет до дня голосования", – подсказали казахстанцам в понедельник.

Также сообщается, что в разделе доступны информация о выборах, новости и события, документы, вопросы и ответы, поиск избирательного участка по ИИН и контактная информация.

Кроме того, узнать номер и адрес своего участка можно и через онлайн-сервисы:

www.gov.kz/sailau;

sailau.gov.kz;

sailau2026.gov.kz.

Для поиска достаточно выбрать свой регион и ввести ИИН.

Казахстанцев призвали проверить свой избирательный участок заранее, чтобы быть готовыми к голосованию.

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В Казахстане выборы в Курултай назначены на 23 августа 2026 года. К участию в них допущены семь партий.