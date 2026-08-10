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Общество

Казахстан нагревается быстрее остальных стран региона и даже планеты

Жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 10.08.2026 13:24 Фото: сгенерировано с помощью ИИ
Показатель роста средней температуры воздуха в Казахстане оказался выше, чем у центральноазиатских соседей и в целом на планете, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 24.kg со ссылкой на климатолога Зою Кретову, средняя температура воздуха в Кыргызстане за последние 50 лет повысилась примерно на 1,3 градуса. Тогда как глобальный рост за это время составил около 1 градуса.

По словам эксперта, Кыргызстан нагревается быстрее среднемирового уровня, но не является лидером по темпам потепления в Центральной Азии. Более быстрый рост температуры зафиксирован в Туркменистане (на 1,4°C. – Прим. ред.), Узбекистане примерно на (1,2-1,5°C. – Прим. ред.) и Казахстане (на 1,8°C. – Прим. ред.) – прежде всего на равнинных территориях, где меньше лесов, гор и ледников.

Зоя Кретова предупреждает, что в ближайшие годы тенденция сохранится.

"Ждать ничего хорошего нам не стоит. Как температура повышалась, так она и будет повышаться еще более интенсивно", – отметила она.

По прогнозам, осадков в будущем может стать больше, однако это не означает, что климат станет влажнее. Более высокая температура усилит испарение, а сами осадки будут выпадать все менее равномерно – периоды засухи могут сменяться интенсивными дождями.

Эксперты отмечают, что одним из главных климатических рисков для Кыргызстана остается засуха, особенно опасная для сельского хозяйства и регионов, испытывающих нехватку поливной воды.

Потепление воздуха в Казахстане на 1,8 градуса с 1976 года, между тем, усугубляет ситуацию с паводками. Как ранее рассказывал председатель Комитета предупреждения ЧС Серик Джунисбеков, Казахстан находится в середине материка Евразии. Поэтому процессы, которые происходят в мире по изменению климата, в Казахстане проходят ярче, резче и усугубляются тем, что у нас нет таких больших водных объектов, как мировые океаны и прочие. Ситуация будет ухудшаться: ожидается, что температура к 2050 году будет повышаться в Казахстане на 3,5 градуса.

Отметим, что летом 2026 года в Казахстане было побито несколько температурных рекордов. 1 июня в Алматы (Алматинская область) воздух прогрелся до +34,5°C, превзойдя рекорд 1967 года (+34,4°C), в Павлодаре (Павлодарская область) воздух прогрелся до 36,8°C, что выше рекорда 1955 года (+36,1°C). 8 июня в Астане температура достигла +33,7°C, превысив рекорд 2023 года (+33,6°C).

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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