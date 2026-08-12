Родственники тюленей и рождаются весом с кошку: удивительные факты о медведях

Казахстанская национальная палата охотников и рыболовов AYALA разместила познавательную информацию. Специалисты перечислили интересные факты о медведях, которые мало кто знал, сообщает Zakon.kz.

В организации подчеркивают, что медведи – крупные и очень умные хищные млекопитающие. Они кажутся простыми и понятными, однако мы не знаем о них почти ничего.

В мире всего 8 видов медведей

От гигантской панды до белого медведя – при всем разнообразии все медведи Земли относятся лишь к восьми современным видам.

Его нюх острее, чем у любой собаки

Медведь улавливает запах за несколько километров. Обоняние – его главный орган чувств, важнее зрения и слуха.

Большинство медведей – всеядные

В их рацион входят ягоды, орехи, коренья, рыба, насекомые и даже мед. Мясо – лишь часть меню, а не основа.

Медведи и тюлени – дальние родственники

Медведи, тюлени, моржи, куницы и еноты входят в одну эволюционную ветвь хищных. Их далекие предки были родственны.

Медвежата рождаются крошечными

При огромных размерах матери новорожденный медвежонок весит всего 300-500 граммов – меньше домашней кошки и умещается на ладони.

Разница в весе – в десятки раз

Самый маленький – малайский медведь, 25-65 кг.

Самый большой – белый медведь, 400-800 кг.

Их предки жили 38 миллионов лет назад

Семейство медвежьих существует десятки миллионов лет. Первые медведеподобные животные появились еще в эпоху эоцена

Главные виды медведей

Бурый медведь. Живет в лесах Евразии и Северной Америки. Отлично плавает и быстро бегает.

Белый медведь. Самый большой хищник на суше. Его дом – холодная Арктика.

Барибал. Это черный американский медведь. Он отлично лазает по деревьям.

Гималайский медведь. Меньше бурого, имеет белое пятно на груди.

Большая панда. Медведь из Китая, который ест только бамбук.

Очковый медведь. Единственный вид в Южной Америке. На морде у него светлые круги.

Губач. Живет в Азии, имеет длинные когти и питается муравьями.

Малайский медведь. Самый маленький представитель семейства с гладкой шерстью.

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