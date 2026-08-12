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Общество

Казахстанцы потратили на красоту 127,3 млрд тенге

салон красоты, фото - Новости Zakon.kz от 12.08.2026 15:23 Фото: pexels
Объем услуг в сфере красоты в Казахстане по итогам 2025 года составил 127,3 млрд тенге. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Специалисты уточняют, что больше всего денег пришлось на парикмахерские услуги – 67,5 млрд тенге, что на 5,3% больше показателя 2024 года.

Еще 52,3 млрд тенге составил объем прочих услуг салонов красоты, в том числе связанных с необработанными волосами человека.

На косметические услуги, включая маникюр и педикюр, казахстанцы потратили 7,5 млрд тенге.

Как подчеркивают в Бюро, бьюти-индустрия развивается не только в крупных городах.

Так, в 2025 году объем парикмахерских услуг в сельской местности вырос на 4,2% по сравнению с предыдущим годом и достиг 34,3 млрд тенге.

Кроме того, в селах объем прочих услуг салонов красоты составил 1,9 млрд тенге, а косметологических услуг – 814,9 млн тенге.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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