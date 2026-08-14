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Общество

Метро Алматы снова работает после отключения электроэнергии

метрополитен Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 20:00 Фото: Zakon.kz
Метрополитен Алматы возобновил работу после временного отключения электроэнергии. Движение поездов восстановлено и осуществляется в штатном режиме. Об этом 14 августа 2026 года рассказали в городском акимате, передает Zakon.kz.

Работа метро была приостановлена в 15:11 из-за отключения электроэнергии. На время остановки станции были закрыты для пассажиров на вход и выход.

После восстановления электроснабжения движение поездов возобновили.

"В настоящее время электроснабжение восстановлено, работа метрополитена возобновлена. Движение электропоездов осуществляется в штатном режиме. Приносим пассажирам извинения за временные неудобства и благодарим за понимание", – сообщили в акимате Алматы.

Вместе с тем сегодня, 14 августа, в Алматы ожидается повышенная нагрузка на общественный транспорт в связи с проведением концерта YE (Канье Уэста). В связи с этим работу общественного транспорта и метрополитена усилят.

В частности, станция метро "Байконур" будет закрыта для пассажиров с 21:00. Посетителям концерта рекомендуют пользоваться станциями "Абай" и "Театр имени Мухтара Ауэзова".

При этом работу метро продлят как минимум до 01:00, а при необходимости – до 03:00.

Добавим, что после обеда 14 августа 2026 года в Алматы пропал свет сразу в нескольких районах мегаполиса. После отключения электричества светофоры перестали работать, из-за чего на дорогах быстро образовались пробки. Перебои наблюдались также и с водоснабжением.

По данным "Алатау Жарық Компаниясы", 14 августа в 14.38 в результате аварийного отключения воздушных линий электропередачи сработала противоаварийная автоматика. Произошло отключение потребителей электроэнергии в городе Алматы и Алматинской области.

Национальный оператор электросетей Казахстана АО "KEGOC" прокомментировал массовое отключение света по стране.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
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