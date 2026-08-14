Блэкаут в Казахстане: названа причина

Национальный оператор электросетей Казахстана АО "KEGOC" прокомментировал массовое отключение света по стране, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что перебои случились после технологического нарушения в ЕЭС Казахстана.

"14 августа 2026 года в 14:37 в Единой электроэнергетической системе Казахстана произошло технологическое нарушение, сопровождавшееся отключением линий электропередачи 500 кВ "Агадыр – Улкен" Л-5300 и Л-5320, а также "Актогай – Талдыкорган" Л-5400. В результате Южная зона ЕЭС Казахстана и Объединенная энергосистема (ОЭС) Центральной Азии выделились на изолированную работу", – говорится в комментарии.

По предварительным оперативным данным, причиной технологического нарушения стал наброс мощности со стороны ОЭС Центральной Азии.

"Вследствие нарушения в энергосистеме Казахстана объем ограничений электроснабжения потребителей ориентировочно составил 2810 МВт. Системным оператором незамедлительно начаты восстановительные мероприятия. Уже к 14:47 ограничения объемом 295 МВт в Карагандинской области, областях Абай и Улытау областях были сняты", – сообщили в АО.

В настоящее время KEGOC продолжает работы по восстановлению электроснабжения потребителей.

В Министерстве энергетики тоже прокомментировали ситуацию:

"Относительно ситуации с электроснабжением в некоторых регионах РК Министерство энергетики сообщает следующее. 14 августа 2026 года произошел наброс мощности в энергосистеме, вызванный резким изменением перетока электроэнергии со стороны энергосистемы Центральной Азии. В результате сработала противоаварийная автоматика, что привело к отключению ряда потребителей электроэнергии в некоторых регионах РК. В настоящее время системный оператор АО "KEGOC" проводит необходимые восстановительные работы, в ряде регионов электроснабжение уже восстановлено. Ситуация находится на контроле Министерства энергетики. Подробная информация о ходе восстановления электроснабжения будет сообщена дополнительно".

Днем 14 августа блэкаут случился в Алматы и Алматинской области. В результате аварийного отключения воздушных линий электропередачи, принадлежащих АО "KEGOC", в сетях АО "Алатау Жарық Компаниясы" сработала противоаварийная автоматика. Также жалобы на перебои со светом стали поступать из Шымкента и Талдыкоргана.

Кроме того, электроэнергия пропала в некоторых городах Кыргызстана и Таджикистана.