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Общество

"Шашки" и подложные номера: за что наказывали водителей в Алматы

Школа вождения, автошкола, курсы вождения, сдача на права, водительские права, автодром, инструктор по вождению, ПДД, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 10:19 Фото: pixabay
В Алматы за сутки выявили 1 542 нарушения правил дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Из них 185 отнесли к грубым нарушениям, создающим повышенную угрозу жизни и здоровью участников движения.

За управление автомобилем в состоянии опьянения привлекли восемь водителей, еще два случая связаны с использованием подложных государственных регистрационных номеров. 76 нарушений пришлись на маневрирование, в том числе опасную езду в стиле "шашки".

Кроме того, зафиксировали 68 случаев езды без ремня безопасности, 24 факта использования телефона за рулем и семь выездов на встречную полосу.

На специализированную стоянку водворили 20 автомобилей.

Ранее в Алматы 20-летняя девушка пострадала в ДТП на улице Утеген батыра.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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