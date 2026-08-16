"Шашки" и подложные номера: за что наказывали водителей в Алматы

В Алматы за сутки выявили 1 542 нарушения правил дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Из них 185 отнесли к грубым нарушениям, создающим повышенную угрозу жизни и здоровью участников движения.

За управление автомобилем в состоянии опьянения привлекли восемь водителей, еще два случая связаны с использованием подложных государственных регистрационных номеров. 76 нарушений пришлись на маневрирование, в том числе опасную езду в стиле "шашки".

Кроме того, зафиксировали 68 случаев езды без ремня безопасности, 24 факта использования телефона за рулем и семь выездов на встречную полосу.

На специализированную стоянку водворили 20 автомобилей.

Ранее в Алматы 20-летняя девушка пострадала в ДТП на улице Утеген батыра.