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Общество

Врачам и медсестрам объяснили, как действовать при нападении на больницу

Больница, медицинское учреждение, медучреждение, врачи, доктора, прием у врача, фото - Новости Zakon.kz от 16.08.2026 17:36 Фото: akorda.kz
В Костанайской области для руководителей медицинских организаций провели обучающий семинар по антитеррористической защищенности больниц и поликлиник, сообщает Zakon.kz.

Организатором выступила Антитеррористическая комиссия при акимате области. В семинаре участвовали сотрудники отдела Антитеррористического центра ДКНБ и Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции.

Специалисты напомнили, что крупные медицинские учреждения относятся к объектам, уязвимым в террористическом отношении. Требования к их защите предусмотрены законодательством Казахстана, а руководители несут персональную ответственность за обеспечение безопасности.

На семинаре детально разобрали три главных кита защищенности:

Инженерно-техническая защита: наличие исправных камер видеонаблюдения, систем оповещения, постов охраны и ограничение доступа в подвальные или технические помещения.

Паспорт безопасности: документ, в котором детально расписаны все уязвимые места объекта, схемы эвакуации и силы реагирования. Его актуальность должна проверяться регулярно, а не лежать «для галочки» в сейфе директора.

Человеческий фактор: проведение регулярных инструктажей для санитарок, медсестер и врачей.

Обнаружение подозрительного предмета (бесхозная сумка, коробка): ни в коем случае не трогать, не заливать водой, не пользоваться рядом сотовыми телефонами (они могут спровоцировать детонацию). Немедленная эвакуация крыла и звонок на «102» или «110».

Захват заложников или нападение: как вести себя, чтобы не спровоцировать агрессию, как правильно укрыться в помещении и забаррикадировать двери.

Эвакуация: как организовать вывод пациентов (многие из которых могут быть лежачими или маломобильными) без паники и давки.

Взаимодействие со спецслужбами: как правильно встретить сотрудников полиции и КНБ, передать им планы здания и доложить о ситуации.

"Профилактика всегда обходится дешевле, чем ликвидация последствий. Безопасность больницы начинается не с камер видеонаблюдения, а с бдительности каждого сотрудника – от главного врача до гардеробщика. Своевременно замеченный подозрительный посетитель, запертая дверь в щитовую или вовремя проверенная тревожная кнопка могут спасти сотни жизней. Прошедший семинар стал важным шагом к тому, чтобы сделать костанайские больницы территорией, свободной от страха и угроз", – отметили в Антитеррористическом центре РК.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют развивать медицину с помощью частных партнеров.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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