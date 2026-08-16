Врачам и медсестрам объяснили, как действовать при нападении на больницу
Организатором выступила Антитеррористическая комиссия при акимате области. В семинаре участвовали сотрудники отдела Антитеррористического центра ДКНБ и Управления по противодействию экстремизму Департамента полиции.
Специалисты напомнили, что крупные медицинские учреждения относятся к объектам, уязвимым в террористическом отношении. Требования к их защите предусмотрены законодательством Казахстана, а руководители несут персональную ответственность за обеспечение безопасности.
На семинаре детально разобрали три главных кита защищенности:
Инженерно-техническая защита: наличие исправных камер видеонаблюдения, систем оповещения, постов охраны и ограничение доступа в подвальные или технические помещения.
Паспорт безопасности: документ, в котором детально расписаны все уязвимые места объекта, схемы эвакуации и силы реагирования. Его актуальность должна проверяться регулярно, а не лежать «для галочки» в сейфе директора.
Человеческий фактор: проведение регулярных инструктажей для санитарок, медсестер и врачей.
Обнаружение подозрительного предмета (бесхозная сумка, коробка): ни в коем случае не трогать, не заливать водой, не пользоваться рядом сотовыми телефонами (они могут спровоцировать детонацию). Немедленная эвакуация крыла и звонок на «102» или «110».
Захват заложников или нападение: как вести себя, чтобы не спровоцировать агрессию, как правильно укрыться в помещении и забаррикадировать двери.
Эвакуация: как организовать вывод пациентов (многие из которых могут быть лежачими или маломобильными) без паники и давки.
Взаимодействие со спецслужбами: как правильно встретить сотрудников полиции и КНБ, передать им планы здания и доложить о ситуации.
"Профилактика всегда обходится дешевле, чем ликвидация последствий. Безопасность больницы начинается не с камер видеонаблюдения, а с бдительности каждого сотрудника – от главного врача до гардеробщика. Своевременно замеченный подозрительный посетитель, запертая дверь в щитовую или вовремя проверенная тревожная кнопка могут спасти сотни жизней. Прошедший семинар стал важным шагом к тому, чтобы сделать костанайские больницы территорией, свободной от страха и угроз", – отметили в Антитеррористическом центре РК.
Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют развивать медицину с помощью частных партнеров.