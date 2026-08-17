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Общество

Хорошую новость сообщили жителям Астаны про бесплатный проезд в автобусах и LRT

Общественный транспорт в Астане, автобусы в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 12:28 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане проезд в общественном транспорте будет бесплатным в день проведения выборов депутатов Курултая, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 17 августа 2026 года, жителям и гостям столицы объявили в ТОО "City Transportation Systems":

"23 августа, в день проведения выборов депутатов Курултая Республики Казахстан, проезд в общественном транспорте Астаны будет бесплатным".

Так, в компании уточнили, что бесплатный проезд действует:

  • в системе легкорельсового транспорта Tarlan Astana;
  • на городских маршрутах;
  • на экспресс-маршрутах;
  • на пригородных маршрутах.

Данная мера, как заверили астанчан, направлена на обеспечение удобства передвижения граждан и повышение доступности избирательных участков.

Вместе с тем в компании пассажиров попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.

В Казахстане выборы в Курултай назначены на 23 августа 2026 года. К участию в них допущены семь партий.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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