Хорошую новость сообщили жителям Астаны про бесплатный проезд в автобусах и LRT

В Астане проезд в общественном транспорте будет бесплатным в день проведения выборов депутатов Курултая, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 17 августа 2026 года, жителям и гостям столицы объявили в ТОО "City Transportation Systems":

"23 августа, в день проведения выборов депутатов Курултая Республики Казахстан, проезд в общественном транспорте Астаны будет бесплатным".

Так, в компании уточнили, что бесплатный проезд действует:

в системе легкорельсового транспорта Tarlan Astana;

на городских маршрутах;

на экспресс-маршрутах;

на пригородных маршрутах.

Данная мера, как заверили астанчан, направлена на обеспечение удобства передвижения граждан и повышение доступности избирательных участков.

Вместе с тем в компании пассажиров попросили учитывать эту информацию при планировании поездок.

В Казахстане выборы в Курултай назначены на 23 августа 2026 года. К участию в них допущены семь партий.