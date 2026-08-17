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Общество

Где гуляет выпущенная на волю тигрица

выпущенная в Балхаше тигрица, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 17:43 Фото: gov.kz
В Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов 17 августа 2026 года поделились новостями о недавно выпущенной на волю тигрице Үміт, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, новая жизнь Үміт в естественной среде продолжается. Ее адаптация и активность находятся под постоянным наблюдением специалистов.


"Наблюдение за Үміт ведется по нескольким направлениям: GPS-мониторинг позволяет дистанционно отслеживать перемещения тигрицы и получать важные данные о ее активности", – сообщили в комитете.

Специалисты также изучают следы и другие природные признаки, наблюдая за тем, как Үміт взаимодействует с окружающей средой.

Отмечено, что Үміт исследует тугайные территории, участки вблизи воды и естественные места обитания диких животных, постепенно осваиваясь в новой среде. Полученные данные о ее перемещениях, активности и поведении помогают специалистам оценивать процесс адаптации.

31 июля 2026 года в Казахстане произошло историческое событие – впервые после исчезновения более 70 лет назад в дикую природу выпустили амурского тигра. Это событие обросло как фейками, так и забавными мемами. А зоолог Кажым Джумалиев ответил на вопрос, стоит ли соотечественникам бояться возвращения тигров в природу Казахстана.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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