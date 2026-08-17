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Общество

Сильная жара спадет и пойдут дожди: опубликован прогноз погоды по Казахстану на 18 августа

зонтик, капли дождя, Казахстан, Казгидромет, погода, прогноз, фото - Новости Zakon.kz от 17.08.2026 17:59 Фото: pixabay
В Казахстане в предстоящий вторник, 18 августа 2026 года, ожидаются дожди с грозами и градом, а также спад сильной жары до +35+38°С. Об этом говорится в прогнозе погоды, который опубликовали специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Так, согласно прогнозу, сильная жара днем ожидается в двух регионах:

  • до +35°С – в Западно-Казахстанской области,
  • до +38°С – на юге Мангистауской области.
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погодыпройдут дожди с грозами, возможно выпадение града, шквалистый ветер".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Лишь на юго-западе, юге республики, как следует из прогноза, ожидается погода без осадков.

"По республике прогнозируется усиление ветра, в ночные и утренние часы на севере, востоке, в центре – туман".Пресс-служба РГП "Казгидромет"

Также сообщается, что в ряде регионов ожидается пожарная опасность:

  • высокая пожарная опасность – в Костанайской области, области Абай, на юге, востоке Акмолинской, на северо-западе, в центре Карагандинской, на севере, северо-западе Западно-Казахстанской, в центре Актюбинской, на юге, востоке Жамбылской, Павлодарской, на юге, востоке, в центре Алматинской, на западе, востоке Северо-Казахстанской, на северо-западе, востоке, в центре Восточно-Казахстанской областей;
  • чрезвычайная пожарная опасность – в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской областях, в областях Жетысу и Улытау, на юге, юго-востоке, в центре Костанайской, в центре Павлодарской, на западе, в центре Акмолинской, на западе, юге, востоке Карагандинской, на юге Восточно-Казахстанской области, на юге, в центре области Абай, на западе, севере Алматинской областей.

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Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили бюллетень погоды на сентябрь 2026 года. Из него следует, что осадки больше нормы прогнозируются в девяти регионах Казахстана, температура воздуха выше нормы на 1°С – в трех областях страны. Также в 13 регионах РК ожидаются заморозки -6°С.

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Также синоптики поделились прогнозом погоды по Казахстану на предстоящие три дня. Из него следовало, что 18, 19 и 20 августа по стране ожидаются долгожданный спад жары и сильные дожди. При этом аномальные +41°C прогнозируются в одном из регионов республики.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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