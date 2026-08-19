До 150 кубометров в секунду: воды в Северном Арале стало больше

Сегодня, 19 августа 2026 года, в Министерстве водных ресурсов и ирригации (МВРИ) Казахстана предоставили информацию по Северному Аральскому морю, сообщает Zakon.kz.

Из релиза следует, что министерством реализуются комплексные мероприятия по сохранению Северного Арала. Отмечается, что принятые в последние годы меры позволили обеспечить стабильный приток воды в море.

Так, с 1 октября 2025 года по сегодняшний день в Северный Арал по реке Сырдарья направлено порядка 1,2 млрд кубометров воды. В текущий вегетационный период в море поступает 14 кубометров воды в секунду.

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По данным МВРИ, до конца вегетационного периода планируется постепенное увеличение подачи до 100-150 кубометров в секунду.

На сегодня объем воды в Северном Арале составляет 23,4 млрд кубометров.

"В целях сохранения Северного Арала министерством реализуется ряд проектов, включая автоматизацию учета воды в бассейне реки Сырдарья и реконструкцию гидротехнических сооружений. Также укрепляется взаимодействие с сопредельными государствами. Например, в прошлом году было подписано соглашение с Республикой Узбекистан о совместном управлении и рациональном использовании трансграничных водных объектов, являющееся итогом десятилетних переговорных процессов", – сообщил первый вице-министр водных ресурсов и ирригации Нурлан Алдамжаров.

22 апреля 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала. Президент сделал тревожное заявление о ситуации с Аральским морем и призвал к совместным действиям. По его словам, анализ текущего состояния бассейна Аральского моря показывает, что, несмотря на достигнутые успехи, степень роста экологических угроз опережает масштабы принимаемых мер по их нивелированию.

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По итогам заседания Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала был подписан ряд важных документов.