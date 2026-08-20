#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
462.22
536.5
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
462.22
536.5
5.43
Общество

Аномальная жара в Казахстане не предел – это может стать нормой

Сильная жара, лето, высокая температура, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 07:01 Фото: unsplash
В Казахстане летом 2026 года царила аномальная жара – побит температурный рекорд, который продержался 111 лет. Климатологи считают, что это может стать нормой, сообщает Zakon.kz.

Климатологи обычно не спешат называть температурные значения аномальными. Но это лето смогло удивить даже специалистов. Только за июль были побиты семь температурных рекордов. Экстремально жарко этим летом было в Шымкенте, Туркестане, Алматы и других городах, передает КТК.

"Аномалия температуры составила +2,96 градуса, 9 из 10 самых теплых лет приходятся на XXI век. Лето в Казахстане было теплее нормы 12 лет подряд, начиная с 2014 года. Практически по всей территории страны увеличивается число дней с температурой выше 30 градусов. В западных и южных регионах их количество растет на 4-7 суток за 10 лет", – говорит пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Аружан Муратова.

Эксперты не исключают, что продолжат фиксировать температурные рекорды и в ближайшие годы. При этом жители южных регионов уверяют, они уже сейчас с трудом переносят такую жару. Еще неделю назад в Алматы температура воздуха нагревалась почти до 40 градусов. Прогулки в такую жару становились настоящим испытанием. Выйти на улицу было практически невозможно, а гуляния превращались в перебежки от тени в тень.

Сейчас жара немного спала, и даже плюс 30 кажется настоящим облегчением. От палящего солнца спасаются кто как может. Дети купаются прямо в городских реках.

Климатологи в Кыргызстане предупредили, что температура в Центральной Азии продолжит расти. А значит, то, что сегодня кажется аномальной жарой, в будущем может стать нормой.

"Один из самых ярких климатических рисков, которые мы сегодня отмечаем не только в Кыргызстане, но и в Центральной Азии, да и по всему миру. У нас происходит сдвиг сезонов года. У нас увеличивается теплый период года. Ждать ничего хорошего нам не стоит. Как температура повышалась, так она и будет повышаться еще более интенсивно. Особенно серьезно повышение температуры пережили и продолжают переживать в Европе. За это лето объявляли максимальный уровень погодной опасности во Франции, Испании, Португалии, Германии, Бельгии и Великобритании", – заявляет климатолог Зоя Кретова.

В Шымкенте этим летом зафиксировали температурный рекорд за 111 лет. Столбики термометров там поднялись выше 45 градусов.

16 июля 2026 года стало известно, что в Казахстане побит температурный рекорд 71-летней давности. А 17 июля сообщалось, что жара в Алматы побила рекорд, державшийся 50 лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце
11:44, 19 августа 2026
В Казахстане побит рекорд жары, установленный 111 лет назад
Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце
15:56, 16 июля 2026
Синоптики раскрыли причины аномального зноя в Казахстане
Погода, прогноз погоды, лето, жара, тепло
16:59, 09 июля 2026
Названа страна, откуда в Казахстан пришла аномальная жара
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Главный тренер &quot;Жениса&quot; высказался о матче против &quot;Кайсара&quot; в Кубке Казахстана
09:13, Сегодня
Главный тренер "Жениса" высказался о матче против "Кайсара" в Кубке Казахстана
С кем может сыграть Рыбакина в полуфинале Цинциннати, если победит Швёнтек
08:56, Сегодня
С кем может сыграть Рыбакина в полуфинале Цинциннати, если победит Швёнтек
Елена Рыбакина осталась довольна своей игрой в матче за четвертьфинал Цинциннати
08:39, Сегодня
Елена Рыбакина осталась довольна своей игрой в матче за четвертьфинал Цинциннати
WTA оценила форму Елены Рыбакиной в матче за четвертьфинал топ-турнира в Цинциннати
08:18, Сегодня
WTA оценила форму Елены Рыбакиной в матче за четвертьфинал топ-турнира в Цинциннати
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: