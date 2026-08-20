Аномальная жара в Казахстане не предел – это может стать нормой

В Казахстане летом 2026 года царила аномальная жара – побит температурный рекорд, который продержался 111 лет. Климатологи считают, что это может стать нормой, сообщает Zakon.kz.

Климатологи обычно не спешат называть температурные значения аномальными. Но это лето смогло удивить даже специалистов. Только за июль были побиты семь температурных рекордов. Экстремально жарко этим летом было в Шымкенте, Туркестане, Алматы и других городах, передает КТК.

"Аномалия температуры составила +2,96 градуса, 9 из 10 самых теплых лет приходятся на XXI век. Лето в Казахстане было теплее нормы 12 лет подряд, начиная с 2014 года. Практически по всей территории страны увеличивается число дней с температурой выше 30 градусов. В западных и южных регионах их количество растет на 4-7 суток за 10 лет", – говорит пресс-секретарь РГП "Казгидромет" Аружан Муратова.

Эксперты не исключают, что продолжат фиксировать температурные рекорды и в ближайшие годы. При этом жители южных регионов уверяют, они уже сейчас с трудом переносят такую жару. Еще неделю назад в Алматы температура воздуха нагревалась почти до 40 градусов. Прогулки в такую жару становились настоящим испытанием. Выйти на улицу было практически невозможно, а гуляния превращались в перебежки от тени в тень.

Сейчас жара немного спала, и даже плюс 30 кажется настоящим облегчением. От палящего солнца спасаются кто как может. Дети купаются прямо в городских реках.

Климатологи в Кыргызстане предупредили, что температура в Центральной Азии продолжит расти. А значит, то, что сегодня кажется аномальной жарой, в будущем может стать нормой.

"Один из самых ярких климатических рисков, которые мы сегодня отмечаем не только в Кыргызстане, но и в Центральной Азии, да и по всему миру. У нас происходит сдвиг сезонов года. У нас увеличивается теплый период года. Ждать ничего хорошего нам не стоит. Как температура повышалась, так она и будет повышаться еще более интенсивно. Особенно серьезно повышение температуры пережили и продолжают переживать в Европе. За это лето объявляли максимальный уровень погодной опасности во Франции, Испании, Португалии, Германии, Бельгии и Великобритании", – заявляет климатолог Зоя Кретова.

В Шымкенте этим летом зафиксировали температурный рекорд за 111 лет. Столбики термометров там поднялись выше 45 градусов.

16 июля 2026 года стало известно, что в Казахстане побит температурный рекорд 71-летней давности. А 17 июля сообщалось, что жара в Алматы побила рекорд, державшийся 50 лет.

