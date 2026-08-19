Неожиданная встреча в нацпарке Казахстана: хищник и добыча оказались у одного водопоя

В одном из национальных парков Казахстана произошла неожиданная встреча хищника и добычи, которую запечатлела фотоловушка, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 19 августа 2026 года, рассказали в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) РК:

"В государственном национальном природном парке "Алтын-Эмель" фотоловушка запечатлела необычный момент из жизни дикой природы – у одного водопоя одновременно оказались беркут и джейраны. В природе их встреча обычно имеет совсем другой характер: один – хищник, другой – потенциальная добыча. Но в этот раз все произошло иначе. Несмотря на близкое соседство, беркут и джейраны ведут себя спокойно и почти не обращают внимания друг на друга".

Отмечается, что беркут способен охотиться на молодняк джейрана, тогда как сами джейраны обычно стараются избегать этого хищника. Поэтому такое спокойное соседство у одного водопоя в Алтын-Эмеле особенно интересно.

"Одним из факторов такого поведения могла стать сильная жара и потребность в воде. В летний зной водопои приобретают особое значение для диких животных, и необходимость утолить жажду порой может оказаться сильнее привычной настороженности", – считают в комитете.

Как сообщается, фотоловушка стала молчаливым свидетелем этого необычного эпизода из жизни дикой природы Алтын-Эмеля.

"Один водопой. Один момент. Неожиданная встреча. Дикая природа Алтын-Эмеля вновь показала нам удивительный сюжет", – заключили в комитете.

Материал по теме "Что-то большое и сложное": в Минэкологии сделали важное заявление для казахстанцев

18 августа 2026 года в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов (МЭПР) Казахстана поделились редкими кадрами, которые увидишь не каждый день. Речь – о фотоловушке, в которую попали краснокнижные джейраны.