Модель из Казахстана, покоривший мировые подиумы, теперь служит в Нацгвардии МВД
Об этом 19 августа 2026 года рассказали в пресс-службе Нацгвардии МВД РК:
"Рядовой Шынгыс Танатпаев из воинской части 5451 в Караганде начал модельную карьеру в 17 лет. Высокий рост и привлекательная внешность открыли ему дорогу в индустрию моды и позволили выйти на международные подиумы".
Как уточняется, он представлял коллекции знаменитого французского дома моды Pierre Cardin, а также итальянских брендов Federico Barrazzo и Sauvage Multi, побывав с показами в разных странах мира.
"Сегодня вместо подиума – плац, а уверенная походка модели сменилась строевым шагом. На первый взгляд может показаться, что модельная карьера и военная служба совершенно не похожи друг на друга. Однако их объединяют такие качества, как дисциплина, собранность и ответственность. Если на подиуме важно уверенно держаться перед публикой, то во время военной службы необходимо ответственно относиться к каждому действию и точно выполнять поставленные задачи".Пресс-служба Нацгвардии МВД РК
В настоящее время гвардеец вносит свой вклад в обеспечение общественной безопасности Караганды.
Ежедневно Шынгыс Танатпаев добросовестно выполняет воинский долг, следит за соблюдением общественного порядка во время массовых мероприятий и в местах с большим скоплением людей. В ходе службы ему также приходится непосредственно взаимодействовать с жителями и оказывать им помощь в различных ситуациях.
Так, военнослужащий помогал находить детей, потерявшихся и оставшихся без родителей, и возвращать их близким. Были случаи, когда благодаря его помощи жителям удавалось вернуть потерянные ценные вещи.
Отмечается, что сегодня более 7 тыс. военнослужащих Нацгвардии ежедневно обеспечивают охрану общественного порядка в 21 городе Казахстана. В Караганде к выполнению этих задач ежедневно привлекается более 250 военнослужащих.
29 июня стало известно, что в Казахстане в 2026 году к плановым учебным сборам будут привлечены 3000 военнообязанных запаса.