Модель из Казахстана, покоривший мировые подиумы, теперь служит в Нацгвардии МВД

Когда-то Шынгыс Танатпаев покорял мировые подиумы и представлял публике коллекции известных брендов. Сегодня он носит военную форму и проходит срочную службу в рядах Национальной гвардии (НГ) Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 августа 2026 года рассказали в пресс-службе Нацгвардии МВД РК:

"Рядовой Шынгыс Танатпаев из воинской части 5451 в Караганде начал модельную карьеру в 17 лет. Высокий рост и привлекательная внешность открыли ему дорогу в индустрию моды и позволили выйти на международные подиумы".

Как уточняется, он представлял коллекции знаменитого французского дома моды Pierre Cardin, а также итальянских брендов Federico Barrazzo и Sauvage Multi, побывав с показами в разных странах мира.

Фото: пресс-служба Нацгвардии МВД РК

"Сегодня вместо подиума – плац, а уверенная походка модели сменилась строевым шагом. На первый взгляд может показаться, что модельная карьера и военная служба совершенно не похожи друг на друга. Однако их объединяют такие качества, как дисциплина, собранность и ответственность. Если на подиуме важно уверенно держаться перед публикой, то во время военной службы необходимо ответственно относиться к каждому действию и точно выполнять поставленные задачи". Пресс-служба Нацгвардии МВД РК

В настоящее время гвардеец вносит свой вклад в обеспечение общественной безопасности Караганды.

Фото: пресс-служба Нацгвардии МВД РК

Ежедневно Шынгыс Танатпаев добросовестно выполняет воинский долг, следит за соблюдением общественного порядка во время массовых мероприятий и в местах с большим скоплением людей. В ходе службы ему также приходится непосредственно взаимодействовать с жителями и оказывать им помощь в различных ситуациях.

Фото: пресс-служба Нацгвардии МВД РК

Так, военнослужащий помогал находить детей, потерявшихся и оставшихся без родителей, и возвращать их близким. Были случаи, когда благодаря его помощи жителям удавалось вернуть потерянные ценные вещи.

Фото: пресс-служба Нацгвардии МВД РК

Отмечается, что сегодня более 7 тыс. военнослужащих Нацгвардии ежедневно обеспечивают охрану общественного порядка в 21 городе Казахстана. В Караганде к выполнению этих задач ежедневно привлекается более 250 военнослужащих.

29 июня стало известно, что в Казахстане в 2026 году к плановым учебным сборам будут привлечены 3000 военнообязанных запаса.