#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
460.13
532.6
5.42
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
460.13
532.6
5.42
Общество

Модель из Казахстана, покоривший мировые подиумы, теперь служит в Нацгвардии МВД

Шынгыс Танатпаев, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 15:03 Фото: пресс-служба Нацгвардии МВД РК
Когда-то Шынгыс Танатпаев покорял мировые подиумы и представлял публике коллекции известных брендов. Сегодня он носит военную форму и проходит срочную службу в рядах Национальной гвардии (НГ) Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом 19 августа 2026 года рассказали в пресс-службе Нацгвардии МВД РК:

"Рядовой Шынгыс Танатпаев из воинской части 5451 в Караганде начал модельную карьеру в 17 лет. Высокий рост и привлекательная внешность открыли ему дорогу в индустрию моды и позволили выйти на международные подиумы".

Как уточняется, он представлял коллекции знаменитого французского дома моды Pierre Cardin, а также итальянских брендов Federico Barrazzo и Sauvage Multi, побывав с показами в разных странах мира.

Шынгыс Танатпаев, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 15:03

Фото: пресс-служба Нацгвардии МВД РК

"Сегодня вместо подиума – плац, а уверенная походка модели сменилась строевым шагом. На первый взгляд может показаться, что модельная карьера и военная служба совершенно не похожи друг на друга. Однако их объединяют такие качества, как дисциплина, собранность и ответственность. Если на подиуме важно уверенно держаться перед публикой, то во время военной службы необходимо ответственно относиться к каждому действию и точно выполнять поставленные задачи".Пресс-служба Нацгвардии МВД РК

В настоящее время гвардеец вносит свой вклад в обеспечение общественной безопасности Караганды.

Шынгыс Танатпаев, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 15:03

Фото: пресс-служба Нацгвардии МВД РК

Ежедневно Шынгыс Танатпаев добросовестно выполняет воинский долг, следит за соблюдением общественного порядка во время массовых мероприятий и в местах с большим скоплением людей. В ходе службы ему также приходится непосредственно взаимодействовать с жителями и оказывать им помощь в различных ситуациях.

Шынгыс Танатпаев, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 15:03

Фото: пресс-служба Нацгвардии МВД РК

Так, военнослужащий помогал находить детей, потерявшихся и оставшихся без родителей, и возвращать их близким. Были случаи, когда благодаря его помощи жителям удавалось вернуть потерянные ценные вещи.

Шынгыс Танатпаев, фото - Новости Zakon.kz от 19.08.2026 15:03

Фото: пресс-служба Нацгвардии МВД РК

Отмечается, что сегодня более 7 тыс. военнослужащих Нацгвардии ежедневно обеспечивают охрану общественного порядка в 21 городе Казахстана. В Караганде к выполнению этих задач ежедневно привлекается более 250 военнослужащих.

29 июня стало известно, что в Казахстане в 2026 году к плановым учебным сборам будут привлечены 3000 военнообязанных запаса.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения
12:37, 22 января 2026
Новая льгота появилась у военнослужащих Казахстана и их семей
Сотрудникам Нацгвардии сообщили хорошую новость
13:01, 08 июля 2025
Сотрудникам Нацгвардии сообщили хорошую новость
Новые подробности гибели военнослужащего Нацгвардии раскрыли в МВД
17:00, 10 октября 2023
Новые подробности гибели военнослужащего Нацгвардии раскрыли в МВД
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Карлос Пратес
14:42, Сегодня
"Я следующий": Пратес подписал новый контракт с UFC и первый бой может стать с Махачевым
Эсатов может сменить Шойтымова на посту &quot;Каспия&quot;
14:25, Сегодня
Руслан Эсатов может сменить Ерлана Шойтымова на посту "Каспия"
Главный тренер &quot;Кайрата&quot; прокомментировал игру &quot;Андерлехта&quot; в преддверии матча Лиги Европы
14:12, Сегодня
Главный тренер "Кайрата" прокомментировал игру "Андерлехта" в преддверии матча Лиги Европы
Ник Кирьос временно отстранен от турниров после сдачи допинг-теста на кокаин
13:54, Сегодня
Ник Кирьос временно отстранён от турниров после сдачи допинг-теста на кокаин
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: