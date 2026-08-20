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Общество

В Алматы на шесть дней закрыта улица от проспекта Достык

Ремонт дорог, ремонт дороги, дорожно-ремонтные работы, дорожные работы, ремонтные работы, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 07:51 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Алматы в связи с ремонтом на время перекрыли участок улицы Курмет в Медеуском районе, сообщает Zakon.kz.

Как сообщается в Telegram-канале AlmatyJoly, с 08:00 20 августа до 08:00 26 августа движение будут перекрыто на участке от пр. Достык до тупика.

карта перекрытой улицы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 07:51

Фото: Telegram/AlmatyJoly

"На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации. Просим заранее планировать свой маршрут", – отметили в организации.

С 20 августа в Алматы также на несколько дней ограничили движение по участку улицы Муратбаева. Кроме того, введены ограничения на улице Жандосова.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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