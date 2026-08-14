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Общество

Казахстанцам, желающим работать в Южной Корее, сообщили хорошую новость

флаг РК, флаг Южной Кореи, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 13:38 Фото: gov.kz
Казахстан включен в систему трудоустройства Южной Кореи. В связи с этим Министерство труда и социальной защиты населения (МТСЗН) РК открывает новый легальный канал трудовой мобильности, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 14 августа 2026 года, стало известно из Telegram-канала Минтруда:

"По поручению главы государства, в рамках дальнейшего укрепления казахстанско-корейского взаимодействия, Министерством труда и социальной защиты населения РК была проведена масштабная работа по интеграции страны в международные трудовые механизмы. В результате Казахстан официально включен в перечень стран-участниц Системы разрешений на трудоустройство (EPS) Южной Кореи.

Для Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан это результат последовательной и кропотливой работы по созданию для граждан страны новых возможностей легального, безопасного и организованного трудоустройства за рубежом.

Согласно решению корейской стороны Казахстан станет 18-й страной – участницей системы E-9. На сегодняшний день помимо Казахстана в список входят 17 стран-участниц программы EPS, такие как: Филиппины, Монголия, Шри-Ланка, Вьетнам, Таиланд, Индонезия, Пакистан, Камбоджа, Китай, Бангладеш, Восточный Тимор, Непал, Мьянма, Лаос. Центральную Азию кроме нашего государства также представляют Узбекистан, Кыргызстан и Таджикистан.

Ожидается, что привлечение казахстанских работников в Республику Корея начнется с 2028 года. До этого предстоит завершить комплекс организационных мероприятий, включая заключение межправительственного меморандума о взаимопонимании и создание в Казахстане центра EPS-TOPIK для проведения тестирования по корейскому языку.

Работа по включению Казахстана в систему EPS ведется Министерством труда и социальной защиты населения РК с 2023 года. За этот период последовательно пройдены необходимые процедуры, которые позволят обеспечить организованный отбор и подготовку граждан.

В январе 2026 года в Казахстане работала корейская делегация экспертов, которая оценила готовность страны к запуску системы. В центре внимания были вопросы создания EPS-центра, проведения языкового тестирования, оценки профессиональных навыков, медицинского обследования и информирования граждан о требованиях законодательства Южной Кореи.

По итогам проведенной работы корейская сторона признала готовность Казахстана к участию в системе.

В частности, было отмечено наличие государственных и общественных институтов, способных обеспечить справедливый и прозрачный отбор работников, а также соответствующей инфраструктуры для языковой подготовки, работы EPS-центра и медицинского обследования.

Отдельно подтверждена полная готовность Казахстана сотрудничать в вопросах предупреждения нелегального пребывания граждан.

Таким образом, решение Южной Кореи стало практическим результатом последовательной работы Министерства труда и социальной защиты населения РК по формированию новых легальных каналов трудовой мобильности.

Участие в EPS позволит гражданам Казахстана претендовать на официальное трудоустройство в Южной Кореи в рамках установленной государствами процедуры.

Важнейшее отличие нового механизма – отбор работников будет организован через официальную систему, а не через неформальных посредников.

Кандидатам предстоит пройти предусмотренные системой этапы, включая языковое тестирование, оценку профессиональных навыков и медицинское обследование.

Министерство труда и социальной защиты населения РК отдельно предупреждает граждан: до официального запуска процедуры не следует передавать деньги посредникам, которые предлагают "гарантированное трудоустройство в Корее" или обещают ускоренное прохождение отбора.

Вся информация о сроках регистрации, требованиях к кандидатам, порядке прохождения тестирования и других этапах будет доведена до граждан через официальные источники министерства".

19 марта 2026 года вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай сообщила, что Казахстан ждет решения Южной Кореи по подключению к системе EPS.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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