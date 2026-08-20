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События

Раскрыты первые жертвы выпущенной на волю тигрицы

тигрица Умит, фото - Новости Zakon.kz от 20.08.2026 17:10 Фото: gov.kz
В Министерстве экологии и природных ресурсов 20 августа 2026 года рассказали, кто стал первой добычей выпущенной в дикую природу тигрицы Үміт, сообщает Zakon.kz.

Отмечается, что с момента выпуска хищницы на волю специалисты наблюдают за ее передвижениями и обследуют места ее пребывания.

"GPS-ошейник позволяет определить участки, где находилась Үміт, после чего специалисты проводят полевые обследования этих территорий. Уже в первые дни стало понятно, что Үміт способна самостоятельно охотиться. В ходе мониторинга установлено, что тигрица добыла волка и питалась этой добычей в течение нескольких дней. Позже она также успешно добыла дикого кабана", – рассказали в министерстве.

Это значит, что Үміт адаптируется к новой среде и начинает самостоятельно жить в естественных условиях.

Отметим, что в Сети появилось видео встречи тигра с кабаном в Казахстане. На кадрах парнокопытное животное успешно отпугнуло хищника. Но в Минэкологии пояснили, что видео снято на территории резервата, но на кадрах не Үміт, а кто-то из других завезенных в страну тигров.

31 июля 2026 года в Казахстане произошло историческое событие – впервые после исчезновения более 70 лет назад в дикую природу выпустили амурского тигра. Это событие обросло как фейками, так и забавными мемами. А зоолог Кажым Джумалиев ответил на вопрос, стоит ли соотечественникам бояться возвращения тигров в природу Казахстана.

17 августа в Минэкологии рассказали, где тигрица предпочитает находиться на территории природного резервата "Иле-Балхаш".

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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