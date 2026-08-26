На ней не было живого места – коллега покойной Улданы Мырзуан рассказала о трагедии

Фельдшер скорой помощи Дильназ Байзакова, пострадавшая во время падения фасада жилого дома в Астане, дала показания в суде, передает корреспондент Zakon.kz.

Девушка рассказала о случившемся во время судебного процесса.

"Мы хотели поднять пострадавших и перетащить их внутрь (магазина. – Прим. ред.). Но в тот момент на нас упало… не знаю, что именно. Но я по боли поняла, что кирпич. Я упала, потом встала и увидела, что Улдана лежит лицом вниз. Я подняла ее – там не было живого места… Фонтаном била кровь из ушей и из носа", – сказала Байзакова.

По ее словам, затем приехала вторая бригада скорой помощи.

"Они сразу же увезли Улдану на каталке. Я осталась одна. Сразу позвонила старшему врачу, сказала, что Улдану увезли, осталась я одна. И тут трое пострадавших, чтобы она отправила бригаду. После того, как увезли Улдану, пришли МЧС-ники. А до этого момента я оказала первую помощь пострадавшим", – добавила девушка.

Ранее мы писали, что суд отклонил ходатайство защиты по делу о смерти Улданы Мырзуан.

Кроме того, защита требовала отвод судьи Меруерт Абаевой. В начале судебного заседания второй адвокат подсудимой Асхат Алимов попросил отложить процесс, поскольку, недавно вступив в дело, не успел ознакомиться с материалами и определить позицию защиты. Суд ходатайство отклонил, указав, что защитник может изучать материалы между заседаниями. После чего Алимов заявил возражение на действия судьи и попросил занести его в протокол.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.