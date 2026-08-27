Суд по делу о гибели Улданы Мырзуан: спасатели не зафиксировали происходящее на видео из-за неисправной камеры

Начальник дежурной части Департамента по ЧС Астаны Ризабек Даиров 27 августа 2026 года дал показания в суде по делу о трагическом обрушении фасада в столице, передает корреспондент Zakon.kz.

Трагедия, унесшая жизнь фельдшера Улданы Мырзуан, произошла 8 ноября 2025 года. Представитель потерпевшей стороны спросила, было ли прибывшими на место происшествия спасателями зафиксировано происходящее на видеокамеру.

"Когда прибывают ваши сотрудники, фиксируют ли они происходящее на видео? Есть ли у них видеожетоны, чтобы снимать? Как они заходили, как выходили?" – прозвучал вопрос в суде.

Ризабек Даиров признался, что в тот день у спасателя не работала экшн-камера.

"У подразделения есть экшн-камеры. Но на тот момент у начальника караулы экшн-камера находилась в неисправном состоянии и записи отсутствуют. По этому случаю видеосъемка не проводилась", – сказал свидетель.

Ранее мы писали, что суд отклонил ходатайство защиты по делу о смерти Улданы Мырзуан.

Кроме того, защита требовала отвод судьи Меруерт Абаевой. В начале судебного заседания второй адвокат подсудимой Асхат Алимов попросил отложить процесс, поскольку, недавно вступив в дело, не успел ознакомиться с материалами и определить позицию защиты. Суд ходатайство отклонил, указав, что защитник может изучать материалы между заседаниями. После чего Алимов заявил возражение на действия судьи и попросил занести его в протокол.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.