#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
458.48
534.68
5.43
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+20°
$
458.48
534.68
5.43
Общество

На Улдану Мырзуан упал не кондиционер? Появились новые подробности о смерти фельдшера в Астане

Улдана Мырзуан, фельдшер , фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 17:39 Фото: Threads/zeineladilet
Свидетель обрушения фасада, произошедшего в конце прошлого года, Дана Хасенова 26 августа 2026 года дала показания в суде, передает корреспондент Zakon.kz.

Она рассказала свою версию трагедии, повлекшей смерть фельдшера Улданы Мырзуан.

"Потом в социальных сетях вышло, что "упал кондиционер". Тогда я удивилась. Потому что, когда я в первый раз пришла, никому помощь не оказывалась. Там покупатели – парень с девушкой, молодые девушка с парнем – вот они первыми оказывали помощь. А с этой стороны сестра, видимо, с телефоном ходила, видимо, и в МЧС, и в скорую звонила. Она ходила, разговаривала по телефону. Те двое молодых ребят помогали. Других сотрудников никого не было в тот момент. Я изначально видела, что "кондер" лежал внизу", – сказала Хасенова.

Женщина призналась, что у нее возникла мысль: "Из-за кондиционера столько дыр?"

"Кондиционер стоял в углу уже ранее, до приезда скорой помощи. Я это четко помню. Потому что я еще подумала: как так кондиционер может так повлиять? Изначально я думала, кондиционер упал, потому что там у нас единственный "кондер". А когда ты проходишь, ты слышишь, как оттуда капает", – отметила свидетель.

Она уточнила, что кондиционер был установлен на стене соседнего здания.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2026 17:39
На ней не было живого места – коллега покойной Улданы Мырзуан рассказала о трагедии

Ранее мы писали, что суд отклонил ходатайство защиты по делу о смерти Улданы Мырзуан.

Кроме того, защита требовала отвод судьи Меруерт Абаевой. В начале судебного заседания второй адвокат подсудимой Асхат Алимов попросил отложить процесс, поскольку, недавно вступив в дело, не успел ознакомиться с материалами и определить позицию защиты. Суд ходатайство отклонил, указав, что защитник может изучать материалы между заседаниями. После чего Алимов заявил возражение на действия судьи и попросил занести его в протокол.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Азамат Сыздыкбаев
Читайте также
Здание, дом
17:54, Сегодня
Трагическое обрушение фасада в Астане: состояние дома стало еще хуже
Улдана Мырзуан, фельдшер
12:56, Сегодня
Смерть Улданы Мырзуан: потерпевшая рассказала подробности трагедии
Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь
16:07, Сегодня
На ней не было живого места – коллега покойной Улданы Мырзуан рассказала о трагедии
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Никита Цзю перед поединком
18:17, Сегодня
Никита Цзю не смог одолеть Махоуни в главном бою вечера бокса в Австралии
Тамирлан Гайтамиров в составе &quot;Барыса&quot;
18:12, Сегодня
Экс-защитник "Барыса" Тамирлан Гайтамиров подписал контракт с ХК "Калуга"
Джон Джонс
17:40, Сегодня
Джонс остаётся в пуле тестирования на допинг в UFC на фоне разговоров о камбэке Джона
Фатима Супыгалиева
17:37, Сегодня
Юные дзюдоисты из Казахстана возглавили мировой рейтинг после триумфа на ЧМ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: