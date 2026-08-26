На Улдану Мырзуан упал не кондиционер? Появились новые подробности о смерти фельдшера в Астане

Свидетель обрушения фасада, произошедшего в конце прошлого года, Дана Хасенова 26 августа 2026 года дала показания в суде, передает корреспондент Zakon.kz.

Она рассказала свою версию трагедии, повлекшей смерть фельдшера Улданы Мырзуан.

"Потом в социальных сетях вышло, что "упал кондиционер". Тогда я удивилась. Потому что, когда я в первый раз пришла, никому помощь не оказывалась. Там покупатели – парень с девушкой, молодые девушка с парнем – вот они первыми оказывали помощь. А с этой стороны сестра, видимо, с телефоном ходила, видимо, и в МЧС, и в скорую звонила. Она ходила, разговаривала по телефону. Те двое молодых ребят помогали. Других сотрудников никого не было в тот момент. Я изначально видела, что "кондер" лежал внизу", – сказала Хасенова.

Женщина призналась, что у нее возникла мысль: "Из-за кондиционера столько дыр?"

"Кондиционер стоял в углу уже ранее, до приезда скорой помощи. Я это четко помню. Потому что я еще подумала: как так кондиционер может так повлиять? Изначально я думала, кондиционер упал, потому что там у нас единственный "кондер". А когда ты проходишь, ты слышишь, как оттуда капает", – отметила свидетель.

Она уточнила, что кондиционер был установлен на стене соседнего здания.

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Ранее мы писали, что суд отклонил ходатайство защиты по делу о смерти Улданы Мырзуан.

Кроме того, защита требовала отвод судьи Меруерт Абаевой. В начале судебного заседания второй адвокат подсудимой Асхат Алимов попросил отложить процесс, поскольку, недавно вступив в дело, не успел ознакомиться с материалами и определить позицию защиты. Суд ходатайство отклонил, указав, что защитник может изучать материалы между заседаниями. После чего Алимов заявил возражение на действия судьи и попросил занести его в протокол.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.