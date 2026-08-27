Жалобы на бензин продолжаются: качество топлива проверят в нескольких регионах Казахстана

27 августа 2026 года в Министерстве торговли и интеграции (МТИ) Казахстана заявили, что продолжается лабораторное исследование качества автомобильного бензина в связи с поступающими обращениями граждан. Исследование проводится по всей цепочке – от завода до АЗС, сообщает Zakon.kz.

Пресс-служба ведомства раскрыла детали масштабной проверки:

"Территориальным департаментом Комитета технического регулирования и метрологии МТИ РК по Павлодарской области в независимую лабораторию от производителя переданы арбитражные пробы бензина, отобранные непосредственно на Павлодарском нефтехимическом заводе. Отдельно исследуются образцы топлива с присадками Sinoil, QazaqOil и Helios. Результаты исследований ожидаются в течение недели".

На сегодняшний день, по данным Минторговли, в работе находятся 12 обращений граждан:

9 – из Астаны,

1 – из Павлодара,

2 – из Северо-Казахстанской области.

Кроме того, проведены контрольные закупки на 17 АЗС:

5 – в Алматы,

5 – в Алматинской области,

6 – в области Абай,

1 – в Жамбылской области.

"В настоящее время проводятся лабораторные испытания отобранных образцов. Таким образом, текущая проверка позволяет оценить качество топлива не только на этапе производства, но и непосредственно на последующих этапах его обращения до реализации потребителю". Пресс-служба МТИ РК

Отмечается, что в рамках проверки будет проведен отбор проб по всей цепочке, в том числе на нефтебазах. Для этого имеются необходимые нормативно-технические документы, государственные стандарты и испытательные лаборатории.

"В случае установления фактов несоответствия автомобильного бензина требованиям технического регламента будут приняты предусмотренные законодательством меры, включая запрет на реализацию и изъятие не соответствующего требованиям ГСМ". Пресс-служба МТИ РК

25 августа 2026 года министр энергетики Ерлан Аккенженов на брифинге в правительстве прокомментировал жалобы казахстанцев на качество производимого в стране бензина. По его словам, Минэнерго расследует этот вопрос. Он уточнил, что представители министерства "исследуют и отбирают пробы на предмет возможного нарушения технологий производства бензина".

26 августа стало известно, что качество бензина проверили на Павлодарском НХЗ после массовых жалоб казахстанцев. Что же показали испытания арбитражных проб автомобильных бензинов, можете узнать по ссылке.