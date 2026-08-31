В Алматы до утра 1 сентября одна из улиц станет частично недоступной – схема

В Алматы вечером 31 августа 2026 года на время перекроют участок ул. Утеген батыра. Причина – ремонт, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня проинформировала пресс-служба акимата южной столицы:

"В связи с проведением среднего ремонта участка ул. Утеген батыра вводятся временные ограничения движения. Так, с 22:00 31 августа до 07:00 1 сентября движение будет перекрыто на участке от ул. Толе би до пр. Райымбека".

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Жителей и гостей Алматы попросили заранее планировать свой маршрут.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Сроки проведения ремонтных работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий либо производственной необходимости.

Ранее сообщалось, что в Алматы участок односторонней улицы закроют для движения до 18 сентября 2026 года. О какой именно улице речь, а также причину можете узнать здесь.