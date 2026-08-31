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Общество

В Алматы до утра 1 сентября одна из улиц станет частично недоступной – схема

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 13:03 Фото: Zakon.kz
В Алматы вечером 31 августа 2026 года на время перекроют участок ул. Утеген батыра. Причина – ремонт, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня проинформировала пресс-служба акимата южной столицы:

"В связи с проведением среднего ремонта участка ул. Утеген батыра вводятся временные ограничения движения. Так, с 22:00 31 августа до 07:00 1 сентября движение будет перекрыто на участке от ул. Толе би до пр. Райымбека".
Алматы, улица, перекрытие, схема, фото - Новости Zakon.kz от 31.08.2026 13:03

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Жителей и гостей Алматы попросили заранее планировать свой маршрут.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки. Сроки проведения ремонтных работ могут быть скорректированы в зависимости от погодных условий либо производственной необходимости.

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Ранее сообщалось, что в Алматы участок односторонней улицы закроют для движения до 18 сентября 2026 года. О какой именно улице речь, а также причину можете узнать здесь.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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