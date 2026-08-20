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Общество

Частные судебные исполнители потратили около 180 млн тенге на азартные игры

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В Алматинской области частные судебные исполнители (ЧСИ) потратили около 180 млн тенге в азартных играх. Об этом 20 августа 2026 года рассказали в прокуратуре региона, сообщает Zakon.kz.

Так, из релиза следует, что:

"20 частных судебных исполнителей в Алматинской области систематически участвовали в азартных играх, пополняя счета в букмекерской конторе Olimpbet. Общая сумма операций составила около 180 млн тенге. Проверка показала, что один из исполнителей за три года перечислил на игровой аккаунт 139 млн тенге, другой – 26 млн тенге".

Как подчеркнули в прокуратуре Алматинской области, "участие лиц, исполняющих публично значимые функции, в азартных играх при таком объеме денежных средств противоречит требованиям профессиональной этики и ставит под сомнение соблюдение принципов добропорядочности".

По итогам проверки акты прокурорского реагирования внесены в Департамент юстиции и Региональную палату частных судебных исполнителей для принятия предусмотренных законом мер.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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