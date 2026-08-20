Частные судебные исполнители потратили около 180 млн тенге на азартные игры
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В Алматинской области частные судебные исполнители (ЧСИ) потратили около 180 млн тенге в азартных играх. Об этом 20 августа 2026 года рассказали в прокуратуре региона, сообщает Zakon.kz.
Так, из релиза следует, что:
"20 частных судебных исполнителей в Алматинской области систематически участвовали в азартных играх, пополняя счета в букмекерской конторе Olimpbet. Общая сумма операций составила около 180 млн тенге. Проверка показала, что один из исполнителей за три года перечислил на игровой аккаунт 139 млн тенге, другой – 26 млн тенге".
Как подчеркнули в прокуратуре Алматинской области, "участие лиц, исполняющих публично значимые функции, в азартных играх при таком объеме денежных средств противоречит требованиям профессиональной этики и ставит под сомнение соблюдение принципов добропорядочности".
По итогам проверки акты прокурорского реагирования внесены в Департамент юстиции и Региональную палату частных судебных исполнителей для принятия предусмотренных законом мер.
23 июня 2026 года стало известно, что сотрудников госорганов уволили на юге Казахстана за участие в азартных играх.
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