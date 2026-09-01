#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+19°
$
462.31
536.09
5.34
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#школа
#Гордость Казахстана
+19°
$
462.31
536.09
5.34
Общество

Две квартиры и три Lexus конфисковали у организаторов финпирамиды, собравшей более 21 млрд тенге

Мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера, фото - Новости Zakon.kz от 01.09.2026 10:18 Фото: freepik
Судом Конаева вынесен приговор в отношении руководителей финансовой пирамиды Amanat Drive, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 1 сентября 2026 года в Агентстве РК по финансовому мониторингу, признаны виновными и приговорены:

  • Шүкен К. К. – к 8 годам лишения свободы,
  • Үрәтбек М. С. – к 1 году лишения свободы.

В ходе досудебного расследования Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что пирамида привлекла более 8 тыс. вкладчиков, а общий объем вложенных средств превысил 21 млрд тенге.

"Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях – без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки. С целью легализации преступных доходов реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц – ТОО "Алло, не керек", ТОО "I M@RKETING", ТОО "Gold SapaPremium". Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге", – напомнили в пресс-службе АФМ РК.

По данным агентства, за счет привлеченных средств осужденные приобрели две квартиры и три автомашины марки Lexus, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц.

"Судом указанное имущество конфисковано в доход государства".Пресс-служба АФМ РК

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

27 августа 2026 года сообщалось, что ростовщика-миллиардера осудили в Казахстане. По данным АФМ, у него конфисковали шесть квартир, машину, активы на 280 млн тенге.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера
09:59, 11 апреля 2025
Семь квартир в Астане и Toyota Camry конфисковали у организаторов финпирамиды Qnet
Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, тенге, инвестирование, инвестиции, капитал, мошенничество, мошенники, мошенник, мошеннические схемы, вид мошенничества, финансовая пирамида, пирамида, финансовые аферы, финансовая афера
09:34, 31 июля 2025
"Вложи 30 – получи 2000 долларов": организаторы финпирамиды поплатились свободой
Пять лет колонии дали организатору финпирамиды Qnet в Актюбинской области
11:24, 18 января 2024
Пять лет колонии дали организатору финпирамиды Qnet в Актюбинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Юлия Путинцева на корте
11:18, Сегодня
"Находится в затяжном спаде": прогноз старта Путинцевой против Бенчич на US Open
Дэн Хукер на церемонии взвешивания
10:54, Сегодня
Ветеран UFC Дэн Хукер хочет драться с Усманом Нурмагомедовым, который отказался от 2 млн долларов
&quot;Уникальный спортсмен&quot;: президент Федерации тенниса России высказался о Новаке Джоковиче
10:40, Сегодня
"Уникальный спортсмен": президент Федерации тенниса России высказался о Новаке Джоковиче
Юлия Путинцева на приёме подачи
10:24, Сегодня
С кем встретится Путинцева во втором круге, если победит Бенчич на старте US Open
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: