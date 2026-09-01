Две квартиры и три Lexus конфисковали у организаторов финпирамиды, собравшей более 21 млрд тенге

Судом Конаева вынесен приговор в отношении руководителей финансовой пирамиды Amanat Drive, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали 1 сентября 2026 года в Агентстве РК по финансовому мониторингу, признаны виновными и приговорены:

Шүкен К. К. – к 8 годам лишения свободы,

Үрәтбек М. С. – к 1 году лишения свободы.

В ходе досудебного расследования Департаментом АФМ по Алматинской области установлено, что пирамида привлекла более 8 тыс. вкладчиков, а общий объем вложенных средств превысил 21 млрд тенге.

"Организаторы предлагали гражданам приобрести недвижимость и автомобили на привлекательных условиях – без уплаты процентов и с возможностью последующей рассрочки. С целью легализации преступных доходов реализована многоуровневая схема с использованием подконтрольных юридических лиц – ТОО "Алло, не керек", ТОО "I M@RKETING", ТОО "Gold SapaPremium". Указанные компании выступали фиктивными поставщиками услуг, таких как рекламная деятельность, аналитика и прогнозирование на рынке недвижимости и транспорта. На основании мнимых договоров выведено и обналичено свыше 1,8 млрд тенге", – напомнили в пресс-службе АФМ РК.

По данным агентства, за счет привлеченных средств осужденные приобрели две квартиры и три автомашины марки Lexus, которые в целях сокрытия от возможной конфискации оформили на доверенных лиц.

"Судом указанное имущество конфисковано в доход государства". Пресс-служба АФМ РК

Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.

27 августа 2026 года сообщалось, что ростовщика-миллиардера осудили в Казахстане. По данным АФМ, у него конфисковали шесть квартир, машину, активы на 280 млн тенге.