В Минпросвещения ответили на жалобы казахстанцев из-за новых требований к прическам школьников
Так, жалобы от граждан появились в Threads.
"Честно, накипело. В Казахстане в школе вынесли такие требования по поводу прически... Нельзя с кудрявыми, крашеными волосами? Ладно школьная форма, она была и будет всегда и к этому уже все привыкли... Сейчас же в школьные чаты отправляют такие требования в плане причесок", – написал пользователь под ником goat.5806304.
Другие казахстанцы показали, что тоже получили похожие требования в школьных чатах.
При этом комментарии получились неоднозначными. Если одни поддержали новые требования, другие возразили, а третьи просто решили пошутить:
- "Заберите у школ чат GPT".
- "А если от природы кудрявый, не пустят что ли?"
- "Мне сегодня сын в ответ на это сказал: в смысле, теперь мои волосы – это волосы государства?"
- "Запрещены крупные аксессуары, а как же бантики? Они ведь тоже подходят под запрет. Пишут лишь бы написать".
- "И правильно. Школа это место учебы. А не модный показ. Моду свою в 18 лет делайте где хотите. А в школе надо учиться!"
- "Я за разумные требования к внешнему виду в школе... А вот запрещать кудрявые волосы или естественную прическу – уже перебор".
- "На самом деле это круто, никто из детей не будет отличаться, соответственно, меньше буллинга из-за внешности или соцстатуса... Дети не будут отвлекаться на внешний вид, не будут забивать голову "перепотреблением", которое активно пропагандируют в соцсетях. Китай, Япония так уже практикуют давно и все отлично. Детям не нужен этот весь хлам, нужно качественное образование и уделять внимание".
Один из пользователей, обращаясь к возмущенным родителям, напомнил про штрафы, которые грозят им за нарушение требований:
"Уважаемые родители, добрый день! В Казахстане за первое нарушение требований к школьной форме родителям выносят предупреждение, а за повторное в течение года – штраф в размере 5 МРП (в 2026 году это 21 625 тенге). Главные правила и нюансы. Запрет на недопуск к урокам: школа не имеет права не впускать ребенка в класс или отстранять от занятий из-за отсутствия формы. Образование – это безусловное право каждого ребенка".
Также ситуацию прокомментировали в Минпросвещения.
"Согласно п.п. 6 п. 2 ст. 49 Закона РК "Об образовании" родители и иные законные представители обязаны выполнять требования, предъявляемые к обязательной школьной форме, установленные уполномоченным органом в области образования. В соответствии с приказом министра образования и науки РК от 14 января 2016 года №26 "Об утверждении Требований к обязательной школьной форме для организаций среднего образования" (требования) установлены общие требования к обязательной школьной форме", – заявили в пресс-службе МП РК сегодня, 1 сентября.
В ведомстве отметили, что выбор школьной формы и требования к внешнему виду обучающегося регламентируется внутренним распорядком организацией среднего образования и советом (попечительский совет, родительский комитет, школьное самоуправление), утверждается протоколом общешкольного родительского собрания.
"Согласно п. 21 требований родители и иные законные представители обеспечивают ношение обучающимися школьной формы, установленной в организации среднего образования. Руководство общеобразовательной школы от обучающегося и родителей имеет право требовать соблюдение устава организации образования, правил внутреннего распорядка организации образования и актов организации образования, регламентирующих ее деятельность (пункт 2 приложение 2 к приказу МОН РК от 28 января 2016 года №93)".Пресс-служба МП РК
В Минпросвещения подчеркнули, что при нарушении требований к школьной форме факт нарушения фиксируется, с учащимся проводится профилактическая работа. В дальнейшем родители (законные представители) учащегося уведомляются о выявленном нарушении и необходимости соблюдения установленных требований к школьной форме.
"В случае систематического неисполнения родителями установленных обязанностей материалы направляются в Департамент по обеспечению качества в сфере образования для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к административной ответственности".Пресс-служба МП РК
Согласно ч. 2 ст. 409 КоАП РК, как напомнили в ведомстве, невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей, предусмотренных законодательством РК в области образования, родителями или иными законными представителями, влечет предупреждение или штраф в размере пяти месячных расчетных показателей.
Согласно ч. 7 ст. 409 КоАП РК, действия (бездействие), предусмотренные частями первой – шестой статьи 409, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, влекут штраф на физических лиц в размере 20 месячных расчетных показателей.
Согласно ст. 804 КоАП РК, должностные лица территориального департамента по обеспечению качества в сфере образования являются уполномоченным органом в области образования, имеют право составлять протоколы об административных правонарушениях по статье 409 (часть 7-8) КоАП РК.
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