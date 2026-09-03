Смерть Улданы Мырзуан – инженер назвал возможные причины обрушения фасада

Свидетель Константин Костенко 3 сентября 2026 года дал показания в суде по делу о смерти фельдшера Улданы Мырзуан в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Он рассказал что является индивидуальным предпринимателем, и выполнял работы, связанные с инженерными сетями дома.

"Я сам инженер-строитель по образованию. Специальность у меня "водоснабжение и канализация". По розе ветров именно на тот торец приходилась ветровая эррозия, дождевая, штормовая нагрузка, с северо-западной стороны", – сказал Костенко.

Кроме того, по его словам, не были соблюдены требования по расстоянию между строениями.

"Как специалист, я могу вам сказать, что, во-первых, там расстояние от здания 9-этажного дома до 3-этажного коммерческого по СНиПам, даже 2004 года, минималка должна быть от 4,8 метра и до 12 метров. То есть вот этот Jet Logistic и эти пятиэтажки – то же самое. То есть Jet Logistic – там практически должна будка сторожа стоять, и все. Там не должно быть Jet Logistic", – добавил мужчина.

Ранее другой свидетель рассказывала об увеличении трещины в доме. О еще одном обрушении читайте в материале.

27 августа бухгалтер строительной компании Гульсум Акшалова сообщила информацию о застройщике здания.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.