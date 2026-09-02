Гибель фельдшера Улданы Мырзуан: после демонтажа произошло еще одно обрушение
Фото: Zakon.kz
Свидетель Валерия Самсонова 2 сентября 2026 года дала показания в суде по делу о смерти фельдшера Улданы Мырзуан в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.
По словам женщины, обрушение фасада происходило несколько раз.
"Два раза, получается. И когда делали демонтаж. Тогда парапет не удержали прямо, он упал на крышу "Джет Логистикс", – рассказала Самсонова.
Адвокаты защиты уточнили у нее, сколько раз произошло обрушение фасада в день трагедии, 8 ноября 2025 года.
"Два, я так думаю. Но точно не могу сказать", – добавила свидетель.
Ранее Самсонова рассказывала об увеличении трещины в доме.
27 августа бухгалтер строительной компании Гульсум Акшалова сообщила информацию о застройщике здания.
26 августа суд отклонил ходатайство защиты по делу о смерти Улданы Мырзуан.
Кроме того, защита требовала отвод судьи Меруерт Абаевой.
Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.
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