Гибель фельдшера Улданы Мырзуан: после демонтажа произошло еще одно обрушение

Свидетель Валерия Самсонова 2 сентября 2026 года дала показания в суде по делу о смерти фельдшера Улданы Мырзуан в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам женщины, обрушение фасада происходило несколько раз.

"Два раза, получается. И когда делали демонтаж. Тогда парапет не удержали прямо, он упал на крышу "Джет Логистикс", – рассказала Самсонова.

Адвокаты защиты уточнили у нее, сколько раз произошло обрушение фасада в день трагедии, 8 ноября 2025 года.

"Два, я так думаю. Но точно не могу сказать", – добавила свидетель.

Ранее Самсонова рассказывала об увеличении трещины в доме.

27 августа бухгалтер строительной компании Гульсум Акшалова сообщила информацию о застройщике здания.

26 августа суд отклонил ходатайство защиты по делу о смерти Улданы Мырзуан.

Кроме того, защита требовала отвод судьи Меруерт Абаевой.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.