Мы боимся, трещина увеличивается – свидетель по делу о смерти фельдшера Улданы Мырзуан

Свидетель Валерия Самсонова 2 сентября 2026 года дала показания в суде по делу о смерти фельдшера Улданы Мырзуан в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам женщины, она живет в первом подъезде дома, на девятом этаже.

"И сейчас мы боимся за состояние дома. После обрушения акимат нам помог – со стороны второго подъезда нам сделали укрепление, на техническом этаже. Сделали демонтаж фасадного кирпича, чтобы не было дальнейшего обрушения. Скрепили швейлерами, чтобы дом дальше не расходился. Это было в декабре-январе. А сейчас, буквально недели две назад у нас что в коридоре пошли трещины на девятом этаже очень сильно, что на техэтаже очень сильное расхождение идет", – сказала Самсонова.

Она отметила, что трещина в здании дома стала глубже.

"У нас были трещины с девятого этажа по седьмой, сейчас уже ниже. Если смотреть на наш дом, с левой стороны дальше идет разрушение", – добавила свидетель.

27 августа бухгалтер строительной компании Гульсум Акшалова сообщила информацию о застройщике здания.

26 августа суд отклонил ходатайство защиты по делу о смерти Улданы Мырзуан.

Кроме того, защита требовала отвод судьи Меруерт Абаевой.

Инцидент произошел 8 ноября 2025 года – в этот день по проспекту Тауелсиздик в Астане в результате обрушения части наружной кирпичной облицовки и кондиционерной установки с фасада жилого комплекса пострадали пять человек.