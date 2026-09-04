Казахстанка в 69 лет получила первый в жизни документ гражданина РК: как так получилось
Фото: Zakon.kz
Миграционная служба Восточно-Казахстанской области помогла 69-летней женщине получить первый в жизни документ, сообщает Zakon.kz.
Подробности сегодня, 4 сентября 2026 года, раскрыли в пресс-службе Департамента полиции (ДП) ВКО:
"В Восточно-Казахстанской области 69-летняя Татьяна Владимировна Ригер впервые в жизни получила удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. Долгое время женщина жила без современных документов. Ранее у нее был паспорт СССР образца 1974 года, который впоследствии был утрачен. По различным жизненным обстоятельствам Татьяна Владимировна долгое время не могла заняться восстановлением документов".
Отмечается, что недавно женщина обратилась в миграционную службу города Риддера. Сотрудники оказали ей необходимую помощь: помогли собрать документы, провели проверочные мероприятия и направили запросы в соответствующие государственные органы.
"После завершения всех необходимых процедур в конце августа Татьяна Владимировна получила свое первое удостоверение личности гражданина Республики Казахстан. Теперь перед ней открылись новые возможности – женщина сможет в полной мере пользоваться своими правами, получать государственные и социальные услуги без ограничений, связанных с отсутствием документов".Пресс-служба ДП ВКО
Женщина поблагодарила сотрудников миграционной службы за внимание, поддержку и помощь в решении важного для нее вопроса.
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