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Общество

"Я помню эту огромную черепаху": архивные фото зоопарка Алматы растрогали горожан

медведь, сотрудник зоопарка, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 09:48 Фото: Instagram/almatyzoo
Администрация зоопарка Алматы опубликовала архивные фотографии, напомнив горожанам о любимом месте их детства и подарив повод ненадолго окунуться в приятные воспоминания, сообщает Zakon.kz.

Кадры были размещены на странице зоопарка в Instagram.

"История Алматинского зоопарка неразрывно связана с историей нашего любимого города. За годы существования зоопарк стал частью воспоминаний многих поколений алматинцев. Менялись времена, появлялись новые жители и обновлялась территория, но любовь к животным и природе остается неизменной. Мы бережно храним историю зоопарка и продолжаем делиться с вами архивными фотографиями", – сказано в описании к посту.

К сожалению, на фото не указаны даты, но это не мешает окунуться в прошлое и увидеть, каким зоопарк был много лет назад.

Ретропубликации вызвали немало добрых отзывов.

  • Я помню эту огромную черепаху.
  • Я помню этот домик на первой фотографии. Он долго стоял. Помню эти клетки с медведями, волками, лисами и т.д.
  • Очень приятно видеть маму молодую на фото. Спасибо, что не забываете.
  • Какие чудесные фотографии.
  • Это огромная черепаха, помню ее с детства!
  • Спасибо, что храните нашу историю, такие теплые фото.

12 августа 2026 года отмечался Международный день слонов (World Elephant Day). В честь этого важного мероприятия пресс-служба зоопарка Алматы познакомила читателей с местной замечательной парой – Лао и Ару.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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