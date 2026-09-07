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Казахстанка отдала знакомой 10 млн тенге и два года надеялась на помощь

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 07.09.2026 10:49 Фото: Zakon.kz
Казахстанка отдала 10 млн тенге знакомой за помощь в покупке жилья, но спустя два года пошла в полицию, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Акмолинской области.

"Установлено, что около двух лет назад местная жительница, воспользовавшись доверием своей знакомой, сообщила ей о якобы имевшейся возможности приобрести жилье на выгодных условиях в рамках государственной программы. Для оформления жилья и решения необходимых вопросов потерпевшая передала знакомой денежные средства в размере 10 млн тенге", – рассказали в полиции региона 7 сентября 2026 года.

Но обещанное выполнено не было и деньги потерпевшей не вернули. Она обратилась в полицию.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции личность подозреваемой установлена. Она доставлена в отдел полиции. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также проверяется возможная причастность подозреваемой к аналогичным фактам", – сообщили в полиции.

Там напоминают о необходимости проявлять бдительность при совершении сделок с недвижимостью и оформлении жилья по государственным программам. Не следует передавать крупные суммы людям, которые обещают "гарантированное" получение жилья, ускорение очереди, содействие в оформлении документов или решение вопросов через знакомых.

В Астане 19 человек стали жертвами аферистов, торговавших несуществующей мебелью. Ущерб превысил 24,6 млн тенге.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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