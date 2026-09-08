Несколько астанчан хотели купить права: чем это закончилось

В Астане несколько человек хотели оформить права, минуя официальные и необходимые процедуры. В итоге они стали жертвами мошенника, сообщает Zakon.kz.

Об этом 8 сентября 2026 года рассказали в пресс-службе прокуратуры столицы.

"Шесть жителей города доверили свои денежные средства мошеннику, уверявшему, что изготовит водительские удостоверения через знакомых. Обязательства не исполнил, а полученные деньги использовал в личных целях. Общий ущерб составил 2,3 млн тенге", – сообщили в надзорном органе.

С учетом признания и частичного возмещения ущерба приговором суда мошеннику назначено ограничение свободы сроком на 3 года 6 месяцев с установлением пробационного контроля и ежегодным привлечением к принудительному труду в объеме 100 часов в течение всего срока наказания.

На осужденного также возложен ряд обязанностей с запретом на изменение места жительства и работы без уведомления службы пробации, посещение развлекательных заведений, связанных с употреблением алкогольных напитков, регистрацией в качестве безработного при отсутствии работы, соблюдением установленного судом ограничения на пребывание вне места жительства в ночное время (с 22:00 до 06:00).

Приговор вступил в законную силу.

Казахстанцев уже предупреждали, что любые предложения оформить водительские права без обучения и экзаменов являются незаконными и могут быть связаны с мошенничеством. Несмотря на это попытки обойти закон продолжаются. Житель Восточно-Казахстанской области, например, хотел купить права за 6 млн тенге.