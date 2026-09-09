Джутовые мешки, бочки и мячи: алматинцев попросили порадовать животных зоопарка

Администрация Алматинского зоопарка обратилась 8 сентября 2026 года к жителям города с просьбой порадовать его обитателей, сообщает Zakon.kz.

Специалисты не только рассказали, что необходимо для любимцев публики, но и показали, как звери играют с реквизитом.

"В качестве игрушек нам нужны джутовые мешки и веревки, конусы, бочки, а также волейбольные и баскетбольные мячи. Ваш небольшой подарок – новые впечатления и интересная среда для наших животных!" Пресс-служба зоопарка Алматы

Алматинский зоопарк – один из старейших и крупнейших зоологических парков Казахстана, основанный в 1937 году. Он расположен у подножия Кок-Тобе, рядом с Центральным парком культуры и отдыха имени Горького, и занимает площадь около 21 гектара. В зоопарке содержится обширная коллекция животных, разделенная на несколько секций, включая секции хищников, копытных, приматов, птиц и аквариум.

Несколько дней ранее, 5 сентября, сотрудники зоопарка Алматы опубликовали архивные фотографии, напомнив горожанам о любимом месте их детства и подарив повод ненадолго окунуться в приятные воспоминания.