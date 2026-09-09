#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+26°
$
454.46
527.72
5.25
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+26°
$
454.46
527.72
5.25
Общество

Джутовые мешки, бочки и мячи: алматинцев попросили порадовать животных зоопарка

тигр, медведь, енот, игрушки, фото - Новости Zakon.kz от 09.09.2026 11:39 Фото: Instagram/almatyzoo
Администрация Алматинского зоопарка обратилась 8 сентября 2026 года к жителям города с просьбой порадовать его обитателей, сообщает Zakon.kz.

Специалисты не только рассказали, что необходимо для любимцев публики, но и показали, как звери играют с реквизитом.

"В качестве игрушек нам нужны джутовые мешки и веревки, конусы, бочки, а также волейбольные и баскетбольные мячи. Ваш небольшой подарок – новые впечатления и интересная среда для наших животных!"Пресс-служба зоопарка Алматы

Алматинский зоопарк – один из старейших и крупнейших зоологических парков Казахстана, основанный в 1937 году. Он расположен у подножия Кок-Тобе, рядом с Центральным парком культуры и отдыха имени Горького, и занимает площадь около 21 гектара. В зоопарке содержится обширная коллекция животных, разделенная на несколько секций, включая секции хищников, копытных, приматов, птиц и аквариум.

Несколько дней ранее, 5 сентября, сотрудники зоопарка Алматы опубликовали архивные фотографии, напомнив горожанам о любимом месте их детства и подарив повод ненадолго окунуться в приятные воспоминания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
Читайте также
просьба зоопарк елки
13:56, 13 января 2025
Алматинский зоопарк запустил акцию по сбору елок для животных
Новыми экзотическими животными пополнился зоопарк Шымкента
18:06, 13 сентября 2023
Новыми экзотическими животными пополнился зоопарк Шымкента
Редкие виды черепах в зоопарке
05:58, 09 августа 2024
В Алматинском зоопарке показали редкий вид черепах
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Александр Бублик
11:18, Сегодня
Почему Бублик не сыграет за сборную Казахстана в Кубке Дэвиса? Ответ Диаса Доскараева
ВК &quot;Жетысу&quot;
11:00, Сегодня
"Жетысу" примет участие в Клубном чемпионате мира по волейболу
Казахстанские фигуристы выступят на четвёртом этапе юниорского Гран-при в Турции
10:52, Сегодня
Казахстанские фигуристы выступят на четвёртом этапе юниорского Гран-при в Турции
Майкл Пейдж
10:34, Сегодня
Победивший Рузибоева американец Пейдж уволен из UFC
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: