Датчики помогли предотвратить гибель 288 человек от пожаров по Казахстану

Председатель Комитета противопожарной службы МЧС Ерлан Турегелдиев 11 сентября 2026 года на брифинге в СЦК рассказал о проводимой работе по профилактике пожаров в отопительный сезон, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, на сегодняшний день на учете находятся свыше 96 тысяч жилых домов, где проживают социально уязвимые категории граждан, списки корректируются в ходе обходов. Им оказывается содействие в приведении отопительных и электрических систем в исправное состояние, проводится очистка дымоходов от сажи и другие виды профилактических работ.

"В настоящее время по стране профилактической работой уже охвачено свыше 36 тысяч домов социально уязвимых слоев населения. Совместно с акиматами и волонтерами 6,5 тысячи домов приведены в пожаробезопасное состояние. Продолжается многолетняя практика установки в жилье датчиков опасной концентрации газа и продуктов горения. При содействии акиматов и волонтеров с начала текущей профилактической акции установлено более 1700 датчиков. В рамках прошлого отопительного сезона в жилых домах было установлено свыше 51 тысячи автономных датчиков", – сказал Турегелдиев.

Как подчеркнул спикер, с момента внедрения данной практики зафиксировано 67 случаев их сработки, благодаря этому удалось предотвратить отравление и гибель 288 человек.

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