Опасные банды вооруженных радикалов задержали в Алматы и других регионах

22 преступные преступные группы занимались в Казахстане вымогательствами, грабежами, мошенничеством, браконьерством и сбытом наркотиков, прикрываясь религиозно-экстремистскими идеями, сообщает Zakon.kz.

В их составе задержаны 64 человека. Для преступной деятельности они хранили огнестрельное оружие.

"Такие группы действовали в разных регионах страны, в том числе в Алматы, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях", – рассказали в Министерстве внутренних дел (МВД) 15 сентября 2026 года.

Так, в Алматы четверо приверженцев радикальных религиозных идей похитили у жителя города 7,5 млн тенге. Виновные приговором суда осуждены к лишению свободы на сроки от 5 до 6 лет.

В Петропавловске раскрыты четыре эпизода мошенничества, совершенные приверженкой радикальной религиозной идеологии. Общий ущерб превысил 2 млн тенге. Женщина приговорена к 3 годам лишения свободы.

В Павлодаре местный житель, придерживающийся радикальных религиозных взглядов, совершил 17 эпизодов мошенничества. Ущерб составил более 8 млн тенге. Суд назначил ему 5 лет лишения свободы.

"Всего органы внутренних дел раскрыли 155 преступлений корыстно-насильственного характера, совершенных приверженцами идей религиозного экстремизма. Из незаконного оборота изъяты 114 единиц огнестрельного и три единицы холодного оружия, семь гранат, более 1 600 боеприпасов и свыше 32 кг наркотиков", – отчитались в МВД.

Наряду с этим полиция выявляет и пресекает экстремистские и террористические преступления, в том числе распространение радикальной идеологии в интернете.

Так, в Актобе житель города публично разжигал религиозную рознь в социальных сетях, оскорбляя представителей других вероисповеданий. Он осужден на 3 года 6 месяцев лишения свободы. В другом случае в Актобе задержан радикально настроенный молодой человек, планировавший насильственные акции. За пропаганду терроризма суд назначил ему 6 лет лишения свободы.

В Туркестанской области задержан сторонник радикальной религиозной идеологии, который активно распространял в интернете идеи международной террористической организации "Исламское движение Узбекистана". Он осужден на 7 лет лишения свободы.

Религиозные убеждения не могут служить оправданием преступлений, насилия и разжигания вражды, – отмечают в МВД.

10 сентября в ведомстве отчитались о ряде задержаний в нескольких регионах страны. Например, на территории Астаны, Усть-Каменогорска и Алматинской области по подозрению в вымогательстве 40 млн тенге задержаны семь человек. У подозреваемых обнаружены и изъяты огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, а также несколько дорогостоящих автомобилей. Трое из задержанных ранее были судимы, в том числе за убийство.