Суд по делу о гибели фельдшера отложили на неделю – ждут скриншоты из чата жильцов

Судья Меруерт Абаева 17 сентября 2026 года в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны предоставила защите по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан время для передачи скриншотов из общего чата жильцов, передает корреспондент Zakon.kz.

Судья напомнила, что по ходатайству участников процесса суд допросил дополнительных свидетелей и лечащего врача, после чего уточнила у сторон, имеются ли у них другие ходатайства до окончания судебного следствия.

"Поскольку вы дали нам возможность, была сегодня предоставлена выписка из общего чата, и вами это не было принято. На следующем судебном заседании мы обязательно представим этот документ официально", – озвучил адвокат защиты Алтынбек Танкыбаев.

Судья уточнила у стороны обвинения и потерпевших, имеются ли у них дополнительные ходатайства, на что они ответили отрицательно. Представители защиты также сообщили, что на данный момент кроме ранее заявленной выписки из общего чата жильцов других ходатайств у них нет.

"Суд считает необходимым предоставить защите время, поскольку ими было заявлено о том, что будут предоставлены соответствующие скриншоты из общего чата с жильцами дома. Поэтому суд вам предоставляет время. Также участникам процесса разъясняют о необходимости быть готовыми к судебным прениям. На следующую неделю судом предоставляется достаточное время. Это у нас 24 сентября в 10:00 часов", – дополнила Меруерт Абаева.

Ранее судья Меруерт Абаева во время допроса следователя в Межрайонном суде по уголовным делам Астаны сделала официальное замечание адвокату подсудимой по делу о гибели фельдшера Улданы Мырзуан.

8 ноября 2025 года в Астане с фасада девятиэтажного дома на проспекте Тәуелсіздік, 24Б обрушилась кирпичная облицовка. Пострадали пять человек. Среди них была 23-летняя фельдшер скорой помощи Улдана Мырзуан, которая первой бросилась помогать пострадавшим. На девушку обрушились кирпичи и крепление кондиционера. Несмотря на усилия врачей, 18 ноября она скончалась в больнице.

После случившегося полиция возбудила уголовное дело по статье 278 Уголовного кодекса "Недоброкачественное строительство". Позднее дело дополнили еще одной статьей – 306 "Выпуск или продажа товаров, выполнение работ либо оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".